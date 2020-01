Un ex prete pedofilo confessa gli abusi davanti al giudice, l’uomo è a processo per atti di pedofilia compiuti su giovani scout per molti anni.

Una confessione terribile è quella che un prete ha fatto in un aula di tribunale in Francia. Arrestato per atti di pedofilia si è dichiarato colpevole confessando di aver abusato sessualmente di tanti giovani ragazzi che frequentavano gli scout tra il 1971 ed il 1991. Tanti anni nei quali, l’ex prelato ha abusato di anche “quattro o cinque bambini a settimana”, un numero enorme di vittime innocenti.

Prete pedofilo confessa: “Succedeva ogni fine settimana, 4 o 5 bambini”

In questi giorni è stato processato a Lione un ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon, in Francia, accusato di pedofilia. Le accuse sono molto gravi, violenze sessuali sugli scout che frequentavano la parrocchia dagli anni Settanta agli anni Novanta. L’uomo rischia fino a 10 anni di carcere ed una multa di 150.000 euro. Bernard Preynat, 74 anni, davanti ai giudici ha confessato: “Succedeva tutti i fine settimana, durante i campi scout, potevano essere quattro o cinque bambini in una settimana“, parole terribili.

LEGGI ANCHE > PRETE PEDOFILO CERCA BAMBINI DI 2 ANNI: LA TRAPPOLA PER ARRESTARLO | FOTO

Inoltre ha dichiarato, come riportato da France 24, che non si rendeva conto del male che faceva ai bambini: “Non realizzavo il male che ho fatto ai bambini. Per me, erano dei gesti di tenerezza”. All’epoca dei fatti, le vittime di Preynat erano tutte fra i 7 e i 10 anni di età: “Anni dopo, i genitori mi hanno fatto comprendere il male che avevo fatto ai loro figli. Mi è servito del tempo per capire che era male”.

L’ex parroco è stato privato dalla tonaca e dovrà rispondere di decine di accuse di violenza sessuale, abusi che lui stesso ha riconosciuto e per le quali è stato destituito dallo stato clericale lo scorso luglio da un tribunale ecclesiastico. In tribunale erano presenti anche tante vittime. Il caso è diventato l’emblema dello scandalo pedofilia nella Chiesa francese, coinvolgendo anche il cardinal Philippe Barbarin, già condannato a 10 mesi con la condizionale per omessa denuncia.

LEGGI ANCHE > MAXI RISARCIMENTO PER UNA VITTIMA MINORENNE DI UN PRETE PEDOFILO

Come riportato da Vatican News, un dei temi centrali del processo è riuscire a capire come l’ex prete abbia potuto agire in parrocchia anche se si conoscevano le sue tendenze pedofile. Già l’anno scorso, a luglio scorso, Bernard Preynat è stato “giudicato colpevole di aver commesso reati sessuali contro minori di 16 anni” da un tribunale ecclesiastico: “Alla luce dei fatti e del loro ripetersi, del gran numero di vittime, del fatto che padre Bernard Preynat ha abusato dell’autorità conferitagli dalla sua posizione all’interno del gruppo scout da lui fondato e guidato fin dalla sua creazione, assumendo la doppia responsabilità di capo e cappellano, il tribunale ha deciso di applicare la massima pena prevista dalla legge della Chiesa in un caso del genere, cioè la destituzione dallo stato clericale“. Il tribunale sta attualmente esaminando le richieste di risarcimento finanziario presentate da una ventina di vittime.

LEGGI ANCHE > “MI HA PALPEGGIATA NEL SUO NEGOZIO”: L’ACCUSA DI UNA BAMBINA INCASTRA UN PEDOFILO

Purtroppo non è la prima volta che in ambienti che dovrebbero essere un luogo sicuro per i nostri figli, come gli scout, la scuola, le palestre o in generale dei luoghi d’incontro succedono episodi così terribili che segneranno la vita dei bambini per sempre. E’ importante che i genitori siano sempre presenti, ascoltando e parlando ai figli e notando anche il più piccolo segnale che possa far pensare che qualcosa non vada bene.



Voi unimamme eravate a conoscenza della storia di questo prete pedofilo che ha agito per molti anni in Francia? Cosa ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.