Un Prodotto per bambini sarebbe “cancerogeno”, in molti faranno causa alla Johnson & Johnson che però nega qualsiasi responsabilità.

Nel 2019 la nota azienda americana di prodotti per la cura della persona, la Johnson&Johnson, ha dovuto ritirare dal mercato un suo prodotto perché secondo le analisi della Food and Drug Administration, l’ente l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, era nocivo per chi lo usava.

Prodotto per bambini “cancerogeno”: la causa contro la Johnson&Johnson

Il prodotto incriminato è un lotto di talco per neonati della Johnson&Johnson. Il motivo del richiamo è la presenza di tracce di amianto. Il lotto interessato è il numero #22318RB e comprende 33.000 confezioni acquistate online. L’azienda americana negli anni aveva dovuto risarcire molte persone, anche con cifre consistenti, ma non aveva mai richiamato un lotto del suo talco.

Adesso la Johnson & Johnson, come riporta anche da Stltoday, si troverà a dover affrontare una class action contro 16mila ricorrenti per i danni che l’uso prolungato del prodotto ha causato sulla salute dei consumatori. Il giudice Freda Wolfson, del New Jersey ha autorizzato che alcuni esperti dessero la loro testimonianza. Negli anni, la multinazionale aveva cercato di ostacolare le testimonianze, ma adesso i querelanti potranno far testimoniare gli esperti contro la società dichiarando che i prodotti a base di talco sono stati contaminati con l’amianto e possono causare il cancro alle ovaie.

I dati sono stati raccolti sulla base di studi epidemiologici e che il legame potrebbe essere causato dalla contaminazione con l’amianto ed i metalli pesanti. Inoltre, gli esperti dimostreranno che se i prodotti a base di talco vengono usati vaginalmente, ma non inalati, possono può raggiungere le ovaie.

La società con sede a New Brunswick, nel New Jersey, nega che il suo talco causi il cancro, affermando che numerosi studi e test da laboratori di tutto il mondo hanno dimostrato che il suo talco è sicuro e privo di amianto. Inoltre affermano che i precedenti verdetti a favore dei querelanti erano stati annullati durante il processo di ricorso. Esiste anche un’indagine penale federale sulla sicurezza dei prodotti a base di talco di Johnson & Johnson.

