Una ragazzina che all’epoca dei fatti aveva 14 anni ha subito molestie sessuali da parte del padre. L’uomo è stato condannato a 5 anni.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di una vicenda di pedofilia tra le mura domestiche. A finire tra le grinfie del mostra è stata una ragazzina che, all’epoca dei fatti, aveva 14 anni.

Papà molesta la figlia

Nel 2017 A. (iniziale inventata), una ragazza fragile e con problemi di relazione, insieme al padre adottivo, era andata a vivere con la nuova compagna dell’uomo e al figlio di lei. Purtroppo, il padre, invece di aiutarla le ha fatto violenza sessuale. P. F. il padre pedofilo, è stato messo ai domiciliari il 16 febbraio del 2018, ma ora il 44enne è stato condannato a 5 anni di carcere. L’uomo è stato processato per atti sessuali con minorenne e gli è stata commissionata la pena voluta dal pm Silvia Baglivo. Inoltre i giudici hanno riconosciuto alla ragazza vittima del padre pedofilo una provvisionale di 25 mila Euro come risarcimento, anche se il danno andrà stabilito in sede civile.

La ragazza ha raccontato che il padre entrava in camera sua di notte o all’alba. Lei, ad un certo punto, ne aveva parlato con un’insegnante che le aveva consigliato di allertare Telefono Azzurro. nel 2017, quando aveva chiamato per la prima volta la ragazza aveva detto di avere “brutte situazioni in famiglia”, di «sentirsi sola», di «iniziare a piangere e non riuscire a smettere». Infine, piano piano, aprendosi grazie all’acquisita fiducia ha confessato le violenze sessuali che avvenivano da prima che compisse 14 anni. Una volta fatta la denuncia la ragazzina è stata messa al sicuro. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su La Stampa?

