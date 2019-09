Giulia Brazzo è uscita dal coma dopo 7 anni in stato vegetativo.

Giulia Brazzo è una giovane donna che è uscita dal coma dopo 7 anni in stato vegetativo. Nel 2004, a sedici anni, è entrata in coma per un aneurisma.

Una ragazza esce dal coma dopo anni: cosa è accaduto

Dopo 7 anni in stato vegetativo si è svegliata. «Ho presentato il suo caso anche al recente convegno della Sirn, la Società dei riabilitatori neurologici, per dimostrare che un trattamento a lungo termine non debba essere solo di mantenimento, ma possa mirare a migliorare la vita di pazienti come Giulia“ ha dichiarato Antonio De Tanti, direttore del centro di riabilitazione Cardinal Ferrari di Fontanellato, il fisiatra che che è occupato di lei dopo il risveglio.

Nei 7 anni di coma la ragazza ha ricevuto cure mirate e stimolanti senza le quali, certamente, non sarebbe mai uscita dal suo stato.

Il fisiatra ha proseguito: “il suo cervello era letteralmente un campo di battaglia devastato da complicanze neurochirurgiche di idrocefalo e ascessi… Che cosa quindi è andato bene? C’è stata una convergenza di fattori favorevoli: la competenza di ‘Anni Azzurri’ proprio sui giovani con gravissimi disturbi della coscienza, il dottor Stefano Casalino che, anche se non poteva assolutamente pensare a un risveglio, ci ha messo tutto se stesso, e soprattutto una famiglia che non ha accettato la prognosi negativa e ha insistito con forze proprie per dare alla figlia stimolazioni e fisioterapia”.

Grazie al lavoro svolto le articolazioni di Giulia non si sono bloccate. Il fisiatra ha elogiato la partecipazione e l’attenzione della mamma di Giulia, che ha sempre combattuto per la figlia.

“Colgono i segnali prima di noi medici. Visitando Giulia mi sono trovato di fronte a un tardivissimo recupero della coscienza, questo mi era chiaro. Il problema era il dopo: quel riemergere della coscienza era già l’apice o solo la premessa di qualcosa di più importante? Non scordiamo che la ragazza aveva i quattro arti paralizzati, gli occhi giravano solo da una parte, non parlava… eppure quel ‘poco’ che già faceva era eccezionale, roba da pelle d’oca. Mi sono detto che quella partita andava giocata fino in fondo».

A Fontanellato questa ragazza ha iniziato un percorso riabilitativo con esperti del movimento, del linguaggio, della vista e della deglutizione.

Ora la giovane è molto migliorata rispetto alle condizioni iniziali.

De Tanti quindi ricava una lezione dal caso di Giulia: “non si può per legge stabilire ‘ora stop, non c’è più recupero’, ormai c’è una ricca letteratura di casi, bisogna prevedere la possibilità di pazienti ‘ slow to recovery’, ‘lenti a recuperare’, che spesso sono proprio quelli curati bene e i più giovani. In Italia il Servizio sanitario nazionale c’è e deve garantire questo diritto: negli Usa Giulia non l’avrebbero nemmeno riabilitata, ma importantissimo è che ci sia un team competente che si accorga se il paziente tenta di risvegliarsi: se non lo prendi subito, retrocede e lo perde”.

Il medico approfondisce: “questa storia ci dimostra due cose: mai abbassare la guardia nell’offrire la buona cura dei pazienti che ci vengono affidati. E garantire sempre la proporzionalità nei trattamenti, senza farsi condizionare da pressioni di natura economica o legislativa”.

