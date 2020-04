Una donna ha scoperto di essere incinta di 7 mesi dopo che ha notato una cosa curiosa successa mentre era al bagno. Inizialmente credeva di essere celiaca.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la vicenda di Caitlyn Bradley, una mamma 25enne di Buffalo che non aveva sintomi della gravidanza, ma che ha scoperto di essere incinta di 7 mesi all’improvviso.

Ragazza di 25 anni scopre di essere incinta di 7 mesi: “non lo sapevo”

Caitlyn aveva avuto alcuni problemi di digestione, accoppiati con gonfiore e bruciore di stomaco. Secondo questi sintomi sembrava che avesse un problema di celiachia (allergia al glutine). “Mi sono detta che sarei andata a vedere un medico dopo la pandemia” ha scritto in un messaggio su Reddit che ora è stato completamente rimosso.

“Abbiamo un sedile da toilet di porcellana nel nostro bagno al piano inferiore che è diventato misteriosamente blu. Pensando che fosse il mio detergente da toilette che avevo appena acquistato, ho provato a strofinarlo senza fortuna.” ha scritto spiegando come se ne è accorta. Alla fine Caitlyn si è rivolta a Google per un aiuto. “Tutto ciò che è apparso erano pagine e pagine di blog di persone che parlavano di come gli ormoni della gravidanza rendessero blu il sedile del wc in porcellana“. Questo fenomeno esiste veramente. Angela Ballard, un’infermiera, ha spiegato a Metro Uk: “la cromoidrosi è un disordine delle ghiandole del sudore che di solito si manifesta con sudore colorato sulla faccia, sulle ascelle e sull’areola del seno (il cerchio di pelle scura intorno al capezzolo). Il sudore può essere: giallo, verde, blu, marrone, nero. Il colore dipende dal pigmento prodotto dalle ghiandole del sudore chiamata lipofuscina. La lipofuscina è comune nelle cellule umane, ma per alcune persone che hanno la cromoidrosi hanno concentrazioni più elevate di lipofuscina che si trova in uno stato di ossidazione più alto del normale“.

Caitlyn ha quindi preso un test di gravidanza che le ha confermato il fatto di essere incinta. Lei era contenta della notizia, ma anche intimorita. “Era la paura di non sapere, almeno all’inizio, da quanto a lungo e se il bambino stesse bene. Il mio primo pensiero è stato: oh mio Dio devo vedere un medico il prima possibile”.

In un’intervista a The Stir la mamma ha rivelato: “penso che il modo migliore per descrivere la notizia sta stato completo shock“. La donna ha detto che comunque non sembrava avesse un pancione, anche se era al settimo mese. “Quando l’ho rivelato a mia suocera lei mi ha risposto che non sembravo incinta. Ho dovuto spiegare a tutti perché lo stavo raccontando così tardi, non avevo sintomi e i pochi che avevano sembravano allergia al glutine”.

“Secondo me è una storia folle, molte persone stentano a crederci quando lo racconto. Sono tutti eccitati, ma non riescono ancora a credere come l’ho scoperto”. Cailtlyn si sposerà nel giugno del 2021. “Questo ha aiutato tutti: io, il mio fidanzato, gli amici, la famiglia. Ci dà a qualcosa a cui guardare“. Il suo piccino arriverà il 20 giugno. “Ci tira su di morale in questo periodo e di dimenticare questi tempi non felici. Sì, non sapevo di essere incinta. Ma sapevo che c’era qualcosa, credevo di avere problemi col mio corpo a causa dell’intolleranza da glutine. Tutto questo mi ha fatto riflettere che devo andare dal medico quando non mi sento bene. Avrei potuto scoprire del mio bambino molto prima”.

