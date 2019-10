Una ragazza scrive per 4 anni sms al padre che non c’è più. Dopo un ultimo messaggio ecco che arriva un’inaspettata risposta.

Una storia di amore di una figlia verso il padre vede come protagonista una ragazza di 23 anni dell’Arkansas che da tanti anni scrive dei messaggi al padre che non c’è più. Anche se sa che i suoi sms non saranno mai lette dal genitore, lei continua a scrivergli raccontandogli cosa succedeva nella sua vita. Dopo anni di conversazioni a senso unico ecco che sul suo cellulare compare un messaggio di risposta.

“Ehi papà, sono io. Domani sarà di nuovo una giornata difficile!”: ragazza scrive sms al padre morto

Chastity Patterson è una ragazza di 23enne di Newport, Arkansas, che ha perso 4 anni fa il padre. Da quel giorno Chastity inviava dei messaggi al vecchio numero di telefono del padre. Messaggi ai quali non riceveva nessuna risposta, ma lei era contenta così.

La notte che precedeva il quarto anniversario ha scritto un messaggio carico di affetto nel quale raccontava al padre del diploma e della sua lotta contro il cancro: “Ehi papà, sono io. Domani sarà di nuovo una giornata difficile! Sono passati quattro anni da quando ti ho perso e non passa un singolo giorno senza che io non senta la tua mancanza. Ho battuto il cancro e non mi sono più ammalata: ti avevo promesso che mi sarei presa più cura di me stessa! Ho finito il college e mi sono laureata con il massimo dei voti! Mi sono innamorata e mi si è spezzato il cuore, ma ho sollevato la testa e sono diventata una donna ancora più forte. Ho perso tutti i miei amici e ho toccato il fondo, ma ho trovato qualcuno che è entrato nella mia vita e mi ha salvata!” Poi continua a raccontargli le sue paure: “Non ho ancora figli, tu ne saresti davvero felice, ma sono pronta. Sono intimorita dal matrimonio perché dovrò camminare in quella lunga navata da sola e tu non sarai lì a dirmi che è tutto a posto. Sto facendo benone, saresti così orgoglioso della donna che sono diventata”.

Un messaggio molto commovente. A differenza delle altre volte, Chastity rimane scioccata quando sul suo cellulare è apparso un messaggio proveniente dal vecchio numero telefonico del padre. Un numero che era stato riassegnato dalla compagnia telefonica a un altro utente, una prassi frequente negli USA.

Il messaggio è stato inviato da un signore di nome Brad che nel 2014 ha perso in un incidente stradale la figlia: “Ciao tesoro, non sono tuo padre, ma ho ricevuto tutti i tuoi messaggi negli ultimi quattro anni. Attendo i tuoi messaggi mattutini e i tuoi aggiornamenti notturni. Mi chiamo Brad e ho perso mia figlia in un incidente d’auto nell’agosto 2014 e i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita. Quando mi scrivi, so che è un messaggio di Dio. Mi dispiace che tu abbia perso qualcuno così vicino a te, ma ti ho ascoltato nel corso degli anni e ti ho visto crescere più di chiunque altro. Avrei voluto risponderti in questi anni, ma non volevo spezzarti il cuore. Sei una donna straordinaria e vorrei che mia figlia fosse diventata la donna che sei: grazie per i tuoi aggiornamenti quotidiani. Mi ricordi che c’è un Dio e non è stata colpa sua se la mia bambina se ne è andata. Mi ha dato te, il mio angioletto e sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Andrà tutto bene. Mi dispiace che tu debba attraversare tutto questo, ma se ti rende migliore, sono molto orgoglioso di te”.

Chastity ha deciso di condividere lo scambio di messaggi sul suo profilo Facebook. Il post è diventato subito virale con 150 mila reazioni, 20 mila commenti e 285 mila condivisioni in tutto il mondo, come riportato da il Messaggero. Nel post la ragazza ha scritto: “Ho mandato un messaggio a mio padre ogni giorno per fargli sapere come va la mia giornata, negli ultimi quattro anni! Oggi è arrivato il segno che va tutto bene e posso lasciarlo riposare!”.

Dopo che il post è diventato virale ne ha scritto un altro in cui ha raccontato che Jason Ligons non era il suo padre biologico, ma si era occupato di lei per tutta la vita: “Non ha mai perso un ballo scolastico, un ballo di fine anno, i miei giochi. Avrei dovuto presentargli i miei fidanzati (se mi fosse stato dato il permesso di uscirci) e lui si sarebbe comportato come un normale papà e ci avrebbe parlato a lungo. Ho pianto con lui, gli ho raccontato tutto e si è preso il tempo per amarmi e mostrarmi che aspetto ha la felicità. Quindi sì, Jason era mio padre. Ho condiviso i miei messaggi per i miei amici e parenti, per far vedere loro che esiste un Dio: e possono anche volerci 4 anni, ma alla fine si presenta puntuale”.

Voi unimamme vi siete commosse leggendo questo scambio di messaggi? Cosa ne pensate?