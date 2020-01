Una ragazzina di 14 anni è stata rapita e drogata da tre uomini, si è salvata grazie ad un messaggio che ha inviato agli amici tramite un social.

A volte i social sono anche un mezzo per comunicare informazioni utili. Una ragazzina si è salvata grazie ad un app molto popolare tra i giovani Snapchat.

Snapchat è un social network conosciuto come l’applicazione “del fantasmino”. E’ un social amatissimo dai più giovani e viene utilizzato ogni giorno da 150 milioni di persone. Si possono postare foto, video e storie che sono pubbliche e si cancellano il giorno dopo. Inoltre nell’applicazione è possibile chattare con i propri contatti, ma una volta usciti dall’app la chat scompare e non è possibile recuperarle.

A 14 anni viene rapita e drogata: salvata grazie a Snapchat

Molti siti d’informazione hanno riportato la notizia di una ragazzina di 14 anni che dopo essere stata drogata è stata rapita. La giovane, dopo che è stata rapita, ha mandato un messaggio tramite l’applicazione Snapchat alle sue amiche dicendo loro che era stata rapita e che era in un luogo a lei sconosciuto. I suoi amici sono stati in grado di rintracciare la ragazzina attraverso i servizi di localizzazione di Snapchat che, se l’utente ha scelto di condividere la propria posizione sulla mappa, aggiorna la posizione del dispositivo ogni volta che viene aperta l’app. Hanno così aiutato la Polizia a rintracciare la 14enne rapite che si trovava in un motel San Jose, in California, dove è stata trattenuta dai tre uomini.

Come riportato dal Daily Mail, la giovane è stata avvicinata da uno dei suoi tre rapitori, Albert Thomas Vasquez, 55 anni, il quale l’ha prima drogata e poi rapita prima di violentarle. Il sospettato, come dichiarato dalla Polizia, avrebbe poi chiamato i suoi due complici che lo hanno aiutato a fr salire in macchina l’adolescente senza la sua volontà. Vasquez ha aggredito sessualmente la ragazza nel veicolo prima di condurla al motel dove l’ha aggredita di nuovo, hanno detto i funzionari. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati tra i quali anche il rapimento per stupro, atti osceni con un 14enne e stupro con sostanze stupefacenti.

Gli altri due rapitori, Antonio Quirino Salvado, 34 anni, e Hediberto Gonzalez Avarenga Salvador, 31 anni, sono stati rintracciati ed accusati di sequestro di persona.

Quando la polizia è arrivata al motel ha visto Vasques uscire dalla stanza dove era richiusa la 14enne. Adesso i tre uomini sono in arresto e la Polizia sta indagando su di loro e per capire bene come si sono svolti i fatti.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Usate il social Snapchat o lo usano i vostri figli?

