Una ragazzina di 12 anni originaria della Romania si è presentata all’Ospedale di Perugia con dolori addominali e lì ha scoperto di essere incinta.

Bambina va in ospedale: è incinta di 7 mesi

Ha solo 12 anni, ma è già incinta di 7 mesi, questo l’esito degli esami per una ragazzina proveniente dalla Romania che si è presentata presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia lamentando forti dolori addominali.

LEGGI ANCHE > TREDICENNE INCINTA PORTATA IN COMUNITA’, IL FIDANZATO 32ENNE LA RIVUOLE

La bambina, arrivata in Italia una settimana fa dalla Romania, è giunta in ospedale accompagnata dal fratello maggiore e dalla sorella, mentre la mamma è rimasta in Romania e il padre sembra essere scomparso da un certo periodo. I medici l’hanno sottoposta a un’ecografia e lì è emersa la gravidanza. La ragazzina, ospite degli zii che vivono a Perugia ha inizialmente negato di aver avuto rapporti sessuali, ma successivamente ha ammesso di avere un fidanzatino 14enne in Romania. Il fratello ha mostrato alle forze dell’ordine un documento di affido della piccola e l’esito di una visita ginecologica fatta in novembre in Romania da cui non risulta la gravidanza.

Ora il sostituto procuratore Flaminio Monteleone ha affidato la custudia della ragazzina ai medici dell’ospedale dove è ricoverata. I sanitari hanno allertato subito le forze dell’ordine e i servizi sociali. Si indaga quindi per accertare che non ci siano state delle violenze e trovare la madre della ragazzina. I magistrati e i servizi sociali ricostruiranno la vicenda, nel frattempo la piccola sta meglio. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su La Nazione?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.