Un nuovo episodio di intolleranza nei confronti di un bambino di origine cinese a Borgo Panigale, il ragazzo è stato aggredito da 4 coetanei.

Un episodio di intolleranza ha visto come protagonistaun ragazzino di 15 anni con problemi.

Domenica 2 febbraio, presso il campo da baskett del centro sociale Il Parco, a Borgo Panigale un ragazzino di origine cinese di 15 anni è stato aggredito da 4 ragazzi che, a forza di calci e pugni l’hanno fatto finire in ospedale. Il ragazzino ha un ritardo cognitivo e quindi non parla bene, ma si reca tutti i giorni al campetto per fare 4 tiri a basket da solo. Nell’ultima occasione 4 giovani l’hanno prima insultato e poi aggredito. “Cosa fai in italia? Ci porti le malattie? Te ne devi andare, tu e il tuo virus“ gli hanno detto.

Ad aiutare il ragazzino c’è stato solo un 40enne marocchino che era seduto su una panchina lì vicino e che è intervenuto subito. Il Presidente del centro sociale Giuseppe Borgia, ha commentato:

“Lo conosciamo bene frequenta il nostro centro, e ci ha raccontato tutto: appena si è buttato nella mischia per difendere il ragazzo, gli aggressori sono scappati. Ha provato a fermarli, ma sono riusciti a fuggire. Era freddo, buio, e loro avevano il cappuccio della felpa in testa“.

Successivamente il ragazzino è stato trasportato in ospedale dal padre. Il giorno dopo, sempre accompagnato dal genitore è tornato al centro sociale per ringraziare le persone che lo avevano soccorso. Sempre Borgia ha commentato: “Ma come si fa a prendersela con un ragazzo in queste condizioni, è tornato con la faccia piena di cerotti, un po’ frastornato, con il terrore di essere aggredito di nuovo. Non vorremmo succedesse ancora noi faremo tutto il possibile per aiutare la polizia a identificare i quattro aggressori“. Secondo i testimoni nel gruppetto c’era anche un maggiorenne. Ora la polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e si stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza intorno al campo. Unimamme, cosa ne pensat di questo episodio di cui si parla su Bologna Today?

