L’ex showgirl Ramona Badescu avrà un figlio a 50 anni.

La ex showgirl Ramona Badescu sta per coronare un suo grande sogno: quello della maternità.

Per chi non lo sapesse Ramona Badescu è un’attrice ed ex showgirl diventata famosa col Bagaglino e la partecipazione alla Fattoria.

Nadia Badescu mamma: l’annuncio

Di recente Diva e Donna ha mostrato la Badescu, di origine romena, con il pancione, in stato di gravidanza avanzata.

Per lei si tratta della sua prima gravidanza. Ramona Badescu ha 50 anni e ne farà 51 il prossimo 26 Novembre.

L’ex showgirl manca già da un po’ dal mondo dello spettacolo, dai social, invece, si è assentata da un paio d’anni.

Nel 2017 infatti ricordiamo il suo nascente amore con il professore universitario di diritto Narcis Godeanu. I due si erano conosciuti un anno prima quando Ramona Badescu era stata nominata dall’allora sindaco Alemano consigliere per i rapporti con la comunità romena.

La storia col professore universitario però era fiorita solo nel 2016.

“Quando è venuto a salutarmi mi sono ricordata di quanto avvenuto a Roma”.

La Badescu vive in Italia dal 1990. Nell’ultimo decennio è apparsa in diverse trasmissioni romene.

Riguardo la sua gravidanza ha detto a Ok Magazine: Ho sempre desiderato avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta. Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata”.

La Badescu ha ammesso di aver congelato gli ovuli in passato per poter utilizzare, eventualmente, la fecondazione assistita.

“Anche se ho 50 anni come età anagrafica, per l’età biologica ne ho circa 32, come dimostrano le analisi. Questo perché non ho mai avuto eccessi e ho condotto una vita sana”.

Lo scorso gennaio è andata dal ginecologo per iniziare a procedere con la fecondazione assistita, ma questi le ha risposto che era già incinta.

“Quando sono andata per iniziare la procedura, il mio ginecologo mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane“.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto riportato su Il Giornale?