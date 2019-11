La mamma di Raoul Bova è morta, l’attore la ricorda con commozione su Instagram.

Il noto attore nostrano Raoul Bova, ha dato un doloroso annuncio sul social network Instagram: sua mamma, Rosa, è deceduta.

Raoul Bova: triste notizia annunciata su Instagram

Raoul Bova ha dato l’ultimo saluto a sua mamma con queste parole: “mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”. L’annuncio è arrivato anche dalla compagna dell’attore: Rocio Munoz Morales, madre delle sue figlie: Alma e Luna, che a sua volta ha voluto commemorare la suocera così: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ “anima rock” …come dicevo sempre io”. Nella foto scelta da Bova lui e sua mamma Rosa sono in sella a una motocicletta, si tratta di uno scatto in bianco e nero in cui mamma Rosa teneva un mazzo di fiori in mano.

LEGGI ANCHE > RAOUL BOVA CONFESSA: “CI SONO DEI MOMENTI DELLA VITA IN CUI SEI SOLO”

Tantissimi altri attori, vip e volti noti dello show business italiano hanno voluto essere vicini a Raoul Bova e alla sua famiglia in questo momento di lutto. Purtroppo non è il primo per l’attore in questi ultimi tempi. Nel gennaio del 2018 Bova ha perso suo padre Giuseppe, di lui, di recente, aveva detto: “per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi ha fatto molto male. «So che lui amava i suoi nipoti, Luna in particolare, e quindi mi vuole forte e sorridente. I contrasti con lui sono stati davvero pochi. Sono stati più i consigli che mi ha dato e le confessioni che gli ho fatto”. Da parte sua Chiara Giordano, ex moglie di Bova e madre dei suoi 2 figli maggiori, ha postato, nelle stesse ore, una foto spensierata di lei insieme al suo insegnante di danza: “quasi pronti per il nostro primo show”. Qualche fan l’ha criticata per questa scelta apparentemente poco rispettosa e lei ha risposto: “Credimi il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera. Purtroppo si pensa che i social siano sempre in sync con la vita, ma non è così e poi se uno ne parla è perché ne parla se non ne parla allora non va bene…aiutoooo! Io nei social metto il bello le cose dolorose e intime le ho sempre tenute per me”. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa triste notizia? Ne eravate al corrente?

Visualizza questo post su Instagram Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori… Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram) in data: 27 Nov 2019 alle ore 7:41 PST



Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.