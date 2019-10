Addio “altezza reale”: il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, ha deciso che cinque dei suoi nipoti diventeranno dei comuni cittadini. Una rivoluzione nella Casa Reale.

Il 7 ottobre di quest’anno è stato diramato un comunicato ufficiale della Famiglia reale svedese nel quale si legge che il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, ha deciso di apportare dei cambiamenti nella Casa Reale.

Cinque componenti della Famiglia Reale stanno per diventare dei semplici cittadini e non faranno più parte della Casa Reale. Una decisione unica nel suo genere presa forse per il crescente numero della Famiglia Reale. Il Re ha tre figli:

La principessa ereditaria Vittoria , che ha due figli: Estelle (23 febbraio 2012) e Oscar (2 marzo 2016). La principessa Estella è la prima donna nella storia della Svezia a nascere con il diritto di ereditiera del trono.

, che ha due figli: (23 febbraio 2012) e (2 marzo 2016). La principessa Estella è la prima donna nella storia della Svezia a nascere con il diritto di ereditiera del trono. Il principe Carlo Filippo , che ha due figli: Alexander (19 aprile 2016) e Gabriel (31 agosto 2017).

, che ha due figli: (19 aprile 2016) e (31 agosto 2017). La principessa Maddalena, che ha tre figli: Leonore (20 febbraio 2014), Nicolas (15 giugno 2015) e Adrienne (9 marzo 2018).

Dal comunicato della Casa Reale si legge: “Sua Maestà il Re ha deciso di apportare modifiche alla Casa Reale. Lo scopo di questi cambiamenti è quello di stabilire quali membri della Famiglia Reale possono svolgere compiti ufficiali in capo o relativi alla funzione del Capo dello Stato”.

Ad essere esclusi dalla Casa Reale saranno 5 nipoti del Re che hanno un’età che varia tra 1 e 5 anni. I bambini perderanno il titolo di “Altezza reale”, come riportato anche da Repubblica, ma manterranno sempre quelli di Duca o Duchessa.

I cinque componenti della famiglia Reale stanno per diventare dei cittadini comuni e non dovranno più essere presenti alle cerimonie ufficiali, ma potranno vivere la loro vita come vorranno.

I cinque bambini, come si legge sempre dal comunicato, sono i figli di: “Loro Altezza Reale il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia, e i figli di Sua Altezza Reale la Principessa Madeleine e il Sig. Christopher O’Neill non saranno più membri della Casa Reale”.

Il cambiamento non ha interessato i due nipoti del re che sono in linea diretta con il trono, i figli della principessa ereditaria Vittoria.

Come riportato dalla BBC, oltre ad alleggerire i loro doveri reali, il cambiamento significa che i bambini non avranno diritto a ricevere la somma annuale finanziata dai contribuenti nota come appanage che viene data ai membri della casa reale.

L’esperto reale, Roger Lundgren, ha affermato che la decisione è presa dopo aver valutato il numero crescente di reali, il re ha tre figli e sette nipoti in tutto: “Il Parlamento ha annunciato alcuni anni fa che avrebbe dato il via a una revisione di alcuni principi riguardanti la monarchia. Uno di questi era la dimensione della famiglia“.

La decisione presa dal Re non influisce sulla posizione dei genitori dei bambini. Infatti, “la principessa Madeleine, il principe Carl Philip e sua moglie la principessa Sofia, continueranno il loro lavoro nelle fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che hanno fondato o in cui sono coinvolte. Inoltre, svolgeranno funzioni ufficiali nella misura decisa da Sua Maestà”.

Per lo storico svedese Dick Harrison la decisione potrebbe essere stata presa per soddisfare le moderne esigenze della Famiglia Reale. La Casa Reale è cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale e molte persone pensavano che non fosse necessario pagare tanti membri.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa rivoluzionaria decisione? Seguite le vicende della Famiglia Reale svedese?