A 70 anni Richard Gere è diventato di nuovo papà, a distanza di poco più di un anno da Alexander, il bimbo avuto da Alejandra Silva, sua moglie.

Richard Gere, a lungo considerato un sex symbol, è diventato papà per la seconda volta a 70 anni suonati. Sua moglie, Alejandra Silva, ha dato alla luce il loro secondogenito.

Richard Gere e sua moglie: lieto evento

A dare la lieta notizia è stato il magazine Hola!, rivista spagnola secondo la quale si tratterebbe di un altro maschietto. Gere ha già altri due figli: Homer di 20 anni e Alexander, quest’ultimo avuto con l’attivista spagnola 37enne sposata nel 2018. Dal momento che la coppia è molto riservata non si conosce ancora con certezza il sesso del piccolo che è venuto alla luce presso il ranch di Pound Ridge, a New York dove Richard Gere e tutta la sua famiglia stanno trascorrendo la loro quarantena.

L’attore e Alejandra Silva si frequentano dal 2014, quest’ultimo bambino è il terzo per entrambi. Alejandra infatti, oltre ad Alexander e l’ultimo nato, ha anche Albert, un bimbo di 7 anni, avuto con l’imprenditore Govind Friedland. Gere invece, come già accennato, è papà anche di Homer James, nato dal matrimonio con l’attrice Carey Lowell. La prima gravidanza della coppia era stata benedetta da una foto in cui compariva anche il Dalai Lama che accarezzava il pancino di Alejandra, mentre in questa seconda occasione la coppia è stata ancora più discreta. In un’intervista Gere aveva sostenuto di non essere preoccupato di essere un genitore anziano e di voler invece essere un papà presente. Unimamme, cosa ne pensate di questo lieto evento? Siete felici per Gere e sua moglie?

