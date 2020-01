Richiamo barrette energetiche in vendita alla Coop. Richiamati dal commercio diversi lotti per rischio chimico. Ecco tutte le informazioni.

Un nuovo richiamo di un prodotto alimentare è stato segnalato sul sito della Coop. L’azienda che si occupa di grande distribuzione in tutta l’Italia ha segnalato diversi lotti di un prodotto in vendita nei propri negozi che non deve essere consumato a causa di un rischio chimico. In questo caso il richiamo è a scopo precauzionale, quindi non è consigliabile consumare l’alimento incriminato e se si vole lo si può riportare al punto vendita per ottenere un rimborso o un cambio.

Richiamo barrette energetiche: marca e lotti da controllare

La Coop ha diffuso sul proprio sito internet l’avviso di richiamo deciso dall’aziensa Probios di alcuni lotti di barrette. La Probios è un azienda che si occupa della distribuzione in Italia di alimenti biologici vegetariani. Ad essere incriminati sono diversi lotti di barrette a marchio Lubs. Il richiamo è stato disposto perché, dopo le analisi di laboratorio effettuate dal produttore in autocontrollo, sono stati riscontrati elevati livelli di Ocratossina A nei fichi presenti tra gli ingredienti delle barrette, al di sopra dei limiti imposti dalla legge.

I prodotti incriminati:

• Barretta vaniglia e mandorla della Lubs: lotto 9461 – termine minimo di conservazione 11 novembre 2020

• Barretta banana e mandorle Lubs: lotto 19391 – termine minimo di conservazione 23 settembre 2020

• Barretta banana e mandorle Lubs: lotto 19433 – termine minimo di conservazione 20 ottobre 2020

L’ocratossina A, spiega l’autorità Europea per la sicurezza alimentare, è una micotossina prodotta da numerose specie fungine appartenenti ai generi Penicillinum e Aspergillus, molto diffusi in natura. Le micotossine come l’OTA si formano durante la crescita delle colture e di solito si sviluppano in seguito durante il deposito; queste sostanze sono state segnalate come contaminanti degli alimenti.

Gli alimenti più colpiti sono: le uve e i vini, i semi di cacao e i chicchi di caffè, alcuni cereali, la frutta secca e tutti i loro derivati.

Per i tre lotti le raccomandazioni diffuse dalla Coop sono le stesse: “Per il principio di massima cautela è stato deciso di richiamare dalla vendita l’intero lotto. Si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato e di riportarlo al punto vendita d’acquisto”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi nuovi richiami? Avete controllato se le avete in casa?

