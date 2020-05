E’ stato predisposto il richiamo di un correttore per rischio allergia da parte delle autorità americane. Il prodotto è venduto anche in Italia.

I richiami non riguardano solo i prodotti alimentari, ma anche prodotti di altro genere. Questa volta si tratta del richiamo dal mercato di un prodotto cosmetico che molte donne usano frequentemente. Il richiamo è stato diffuso dalla Food and Drug Administration (FDA) americana dopo che la stessa azienda ha riscontrato un difetto nel suo prodotto.

Richiamo correttore: marca e lotti da controllare

L’FDA, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ha diffuso una nota nella quale indica il richiamo di un prodotto dal mercato. Si tratta di un correttore del marchio Becca Cosmetics, il quale potrebbe provocare allergie ed irritazioni, anche se solo temporanee, sia alla pelle e sia agli occhi di chi lo usa.

In modo particolare si tratta del correttore illuminante Light Shifter Brightening Concealer. Il marchio è venduto non solo in America, ma anche in Italia. Sia in alcune profumerie, ad esempio nella catena Sephora, e sia online. Nello specifico, come si legge nella nota della FDA, su alcuni lotti è stata rinvenuto “sull’applicatore a spugna un materiale marrone-nero” forse una muffa, capace di creare reazione allergica agli occhi.

Inoltre, si segnale che ad oggi non si sono registrati casi, infatti il richiamo è si base volontaria da parte dell’azienda: “Becca Cosmetics richiama volontariamente tutte le sfumature del suo correttore illuminante Shifter perché sulla spugna è stato trovato un materiale marrone-nero identificato come una comune muffa domestica. Sebbene sia improbabile che ciò provochi gravi lesioni, esiste il rischio potenziale di allergia e irritazione temporanea della pelle e/o degli occhi” si legge nella nota ufficiale”.

Come per tutti i richiami il consiglio è quello di evitare di usare il prodotto e se si può lo si deve riportare indietro o spedirlo alla società per ottenere un cambio o un rimborso.

Ci sono diversi lotti che potrebbero essere contaminati e sono riportati nella tabella sottostante.

