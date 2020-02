Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di crema al cacao per la possibile presenza di corpi estranei.

Un nuovo allarme alimentare è stato segnalato dal sito del Ministero per la Salute. Il richiamo è stato necessario per un rischio fisico, la presenza di un corpo estraneo. L’Azienda ha comunicato il lotto e la scadenza per permettere ai consumatori di poter evitare di consumare l’alimento incriminato.

Richiamo crema al cacao: marca e lotto da controllare

Ai tanti richiami delle aziende che ci sono stati negli ultimi periodi, si aggiunge anche quello del richiamo di un lotto di crema al cacao.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Crema cacao

• Marchio del prodotto: Cascina Fontanacervo

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Società agricola Fontana Srl

• Lotto di produzione: 28 Feb.

• Nome del produttore: Società agricola Fontana Srl

• Sede dello stabilimento: via Poirino 7, Villastellone TO

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 28/02/2020

• Descrizione peso/volume di vendita: 125 gr

Il motivo del richiamo è la presenza di un frammento di vetro all’interno di un vasetto appartenente al lotto richiamato. A scopo precauzionale si raccomanda ai consumatori che hanno comprato il prodotto con il numero di lotto segnalato di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi nuovi richiami? Avete controllato se avete questo lotto di crema al cacao?

