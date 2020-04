Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di pasta fresca per rischio allergene. Il marchio ed il lotto contaminato.

Non si fermano le segnalazioni degli operatori del settore alimentare che riguardano il richiamo dal mercato di prodotti che sono stati messi in vendita, ma non sono idonei al consumo. Sulla pagina del sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un nuovo richiamo che è stato necessario Il richiamo è stato necessario per la presenza di allergeni che non sono riportati in etichetta. Un pericolo grave per i soggetti allergici.

Richiamo pasta fresca: marca e lotto da controllare

Il nuovo avviso di richiamo riguarda un lotto di pasta fresca di semola di grano duro confezionata per il marchio “Tre Mulini”. Sono tre i formati che sono oggetto di richiamo: Fusilli, Orecchiette e Strozzapreti. Tre formati, tre lotti, ma il motivo è lo stesso.

I dati del prodotto incriminato Fusilli:

• Denominazione di vendita: Fusilli -Pasta Fresca

• Marchio del prodotto: Tre Mulini

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Eurospin Italia S.p.a.

• Lotto di produzione: 200215

• Nome del produttore: P.A.C. srl

• Sede dello stabilimento: Via Alessandro Volta, 1 – Melfi (Potenza)

• Descrizione peso/volume di vendita: 500 gr

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione:15/05/2020

I dati del prodotto incriminato Orecchiette:

• Denominazione di vendita: Orecchiette -Pasta Fresca

• Marchio del prodotto: Tre Mulini

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Eurospin Italia S.p.a.

• Lotto di produzione: 200213

• Nome del produttore: P.A.C. srl

• Sede dello stabilimento: Via Alessandro Volta, 1 – Melfi (Potenza)

• Descrizione peso/volume di vendita: 500 gr

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione:13/05/2020

I dati del prodotto incriminato Strozzapreti (ci sono due lotti):

• Denominazione di vendita: Fusilli -Pasta Fresca

• Marchio del prodotto: Tre Mulini

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Eurospin Italia S.p.a.

• Lotto di produzione: 200213 – 200214

• Nome del produttore: P.A.C. srl

• Sede dello stabilimento: Via Alessandro Volta, 1 – Melfi (Potenza)

• Descrizione peso/volume di vendita: 500 gr

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione:13/05/2020 e 15/05/2020

Il motivo del richiamo è la presenza dell’allergene soia che non è stato dichiarato in etichetta.

Come succede per tutti i richiami, il produttore sta provvedendo a richiamare tutte le confezioni di pasta che sono ancora in vendita. Come riportato nella nota, si invitano i consumatori allergici alla soia a non consumare il prodotto ed a riportalo presso i punti vendita Eurospin per avere il rimborso o la sostituzione dell’articolo.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete controllato se avete questo lotto di pasta fresca in casa?

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete controllato se avete questo lotto di pasta fresca in casa?