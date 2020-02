La Coop ha richiamo tre lotti di un prodotto che vendono. Si tratta di un gelato a marchio Coop. Ecco i lotti da controllare.

Sul sito della Coop è stato pubblicato un altro richiamo di un prodotto alimentare. L’avviso è in via precauzionale, non è stata segnalata la presenza di un allergene sulla confezione dell’alimento e potrebbe nuocere alle persone allergiche o intolleranti.

Richiamo gelato: lotti da controllare

La Coop, ha predisposto il richiamo di un prodotto che vende nei suoi supermercati presenti in tutta Italia. Il richiamo riguarda tre lotti di gelato alla mandorla d’Avola a marchio Fior Fiore. Il motivo è la possibile presenza di tracce di soia non dichiarata in etichetta.

Il prodotto incriminato viene venduto in vaschette da 300 gr con i seguenti termini minimi di conservazione:

• 05/2021,

• 06/2021,

• 09/2021.

Il richiamo è a scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il gelato alla mandorla con i termini minimi di conservazione segnalati.

Se si vuole è possibile restituirli al punto vendita Coop d’acquisto, dove sarà rimborsato. Il prodotto è naturalmente sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia alla soia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 805580.

