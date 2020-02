Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di olio di semi per rischio chimico. Ecco il marchio ed il lotto da controllare.

Nuovo richiamo di un prodotto alimentare, anche questa volta l’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero per la Salute nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori dell’industria alimentare. L’avviso è indirizzato sopratutto alle grandi catene di distribuzione, ma è meglio sempre controllare di non aver già acquistato il prodotto incriminato. SI tratta di un richiamo per richiamo per rischio chimico, presenza di Pah ( idrocarburi armativi policlinici) oltre i limiti stabiliti per legge.

Richiamo olio di semi per rischio chimico: Marca e lotto da controllare

Come si legge sul sito del Ministero per la Salute, un lotto si olio di semi tostato prodotto a Singapore ed importato nel nostro Paese dalla ditta Taico s.n.c. è sttao richiamato dal mercato. Il richiamo del lotto di olio è stato necessario per presenza nel prodotto di sostanze chimiche in concentrazioni superiori a quelle previste dalla legge.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Olio di Sesamo Tostato

• Marchio del prodotto: Oh Aik Guan

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Taico Snc

• Lotto di produzione: 22/05/2022

• Nome del produttore: Oh Aik Guan Food Industrial PTE LTD

• Sede dello stabilimento: 54, Senoko Drive, 758234 – Singapore

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 22-05-2022

• Descrizione peso/volume di vendita: Tanica da 5 l

L’Olio interessato dal richiamo è commercializzato per contro della società Taico S.n.c. con sede a Chiaverano, nella città metropolitana di Torino. Il richiamo del prodotto si è reso necessario a seguito di controlli su un campione di olio di sesamo da cui è emersa la presenza di Pah (idrocarburi armativi policlinici) oltre i limiti stabiliti per legge.

Il distributore ha richiamato le taniche invendute, ma l’avviso è valido anche per chi ha il lotto in magazzino o in vendita è di bloccarne la vendita e l’utilizzo: “Se avete distribuito il prodotto a terzi siete pregati si informali tempestivamente. Siete pregati inoltre di contattarci per informarci sul quantitativo i giacenza e concordare un rientro e /o un rimborso”.

