Il richiamo di un pesce azzurro per rischio microbiologico è stato pubblicato sul sito di due grandi catene di supermercati.

Due catene di supermercati hanno deciso il richiamo dal mercato di alcuni lotti di Aringa affumicata. Il richiamo è stato disposto dopo che l’azienda che produce il prodotti incriminato ha riscontrato la presenza di un un batterio nel pesce azzurro. Sono diversi i marchi richiamati.

Richiamo pesce azzurro: marche e lotti da controllare

Sia Carrefour e sia Naturasì, hanno richiamo dei lotti di Aringa affumicata prodotti dalla Friultrota di Pighin Srl nello stabilimento di via Aonedis, 10 a San Daniele del Friuli (UD). Il provvedimento si è reso necessario dopo che le analisi effettuate in autocontrollo hanno rilevato la presenza di Lysteria monocytogenes.

Per la catena di supermercati ed ipermercati francesi, Carrefour, che è presente su tutto il territorio nazionale, le aringhe sono state confezionate per tre marchi:

• Borgo del Gusto, in confezione da 150 gr

• Friultrota, in confezione da 1 Kg

• Naturacqua in confezioni da 2 kg.

I lotti interessati sono i seguenti: 500100, 500103, 500110, 500115, 500120 e le date di scadenza dei prodotti vanno dal 13/04/2020 al 03/05/2020.

Il richiamo ha interessato anche la catena di supermercati che in Italia è specializzata nella vendita di prodotti alimentari biologici e naturali, NaturaSì. Il prodotto è l’Aringa Dolce Affumicata NATURAQUA. Il lotto interessato è 500103 e la scadenza 15/04/2020.

In tutti i casi, i prodotti sono stati richiamati per la presenza di Lysteria monocytogenes, un batterio presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione che facilmente può contaminare diversi alimenti.

Come sempre, le aziende raccomandano di non consumare il prodotto se ha i lotto indicati e se si vuole lo si può restituire al punto vendita per ottenere un rimborso.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete controllato se avete questi lotti in casa?

