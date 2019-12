Il ministero della salute ha pubblicato il richiamo dal mercato di un prodotto alimentare congelato che viene consumato durante le feste.

Il ministero della salute, attraverso il suo sito ha lanciato un nuovo allarme alimentare. Il richiamo, questa volta, riguarda un prodotto alimentare surgelato. Il prodotto incriminato viene acquistato per essere consumato sopratutto durante i periodi di feste per preparare pranzi e cene. Per questo si deve sempre are attenzione quando si fa a fare la spesa e se lo si ha già a casa evitare di consumarlo.

Richiamo prodotto congelato: i dettagli e la marca

Quando chi è incaricato di fare i controlli sui prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare o anche i consumatori si trovano davanti ad un prodotto che non è conforme alla legge o a quanto dichiarato sull’etichetta si deve provvedere al suo richiamo dal mercato. Il prodotto non deve essere consumato e riportato, se lo si ha ancora a disposizione, al punto vendita. Di solito si può richiedere un rimborso o la sostituzione dello stesso prodotto, ma con un altro lotto. Il prodotto richiamato è un prodotto surgelato, Code di Mazzancolle tropicali.

I dettagli del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Code di Mazzancolle tropicali 36/40

• Marchio del prodotto: Luna nera

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Comavicola Commerciale Avicola Spa

• Lotto di produzione: 1909413-0

• Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: 678

• Nome del produttore: Proexpo, processadora y esportadora de mariscos s.a

• Sede dello stabilimento: km 23,5 via a la costa guayaquil Equador

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: fine 04/2021

• Descrizione peso/volume unità di vendita: 5 libbre/2,27 Kg, netto 4,75 libbre pari a 2,16 Kg.

Il motivo del richiamo dal mercato è il superamento dei limiti di legge dei solfiti. Chiunque lo ha in casa deve non consumarlo e se si vuole lo si può riportare al punto vendita. I solfiti vengono impiegati per favorire la conservazione e contrastare i processi degenerativi. Pur essendo gli additivi tipicamente contenuti nei vini, in realtà sono presenti in una vasta gamma di prodotti. Un quantitativo considerevole non segnalato di solfiti negli alimenti può provocare disturbi seri ai soggetti allergici a queste sostanze.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Cosa ne pensate?