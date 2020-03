Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di salsa di pomodoro per rischio fisico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Un nuovo richiamo di un prodotto alimentare è stato diffuso dal Ministero per la Salute. E’ importante controllare sempre se si ha già in casa i prodotti richiamati e nel caso non consumarli. Sul sito del ministero vengono pubblicati i richiami che gli stessi operatori del settore alimentare trasmettono per tutelare la salute dei consumatori. Il richiamo di questa volta è per il pericolo della presenza di un corpo estraneo.

Richiamo salsa di pomodoro: marca e lotto da controllare

Il prodotto richiamo è un lotto di salsa già pronta venduta in bottiglie di vetro, richiamato dal produttore in via precauzionale a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori. Nel dettaglio l’avviso di richiamo riguarda della salsa pronta distribuito dalla catena di supermercati IPER..

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Pomodoro Datterino Salsa Pronta

• Marchio del prodotto: Iper

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Iper Montebello S.p.a.

• Lotto di produzione: D304/19

• Nome del produttore: Bottega di Sicilia S.r.l.

• Sede dello stabilimento: C.da Capraro – 97019 Vittoria (RG)

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 31-10-22 e 31-12-22

• Descrizione peso/volume di vendita: 330 gr

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro nelle bottiglie. Il produttore ha già provveduto al rituro dagli scaffali dei negozi delle confezioni invendute ma per chi avesse già acquistato alcune bottiglie del lotto interessato è pregato di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita.

L’avviso è apparso anche sul sito della catena di supermercati IPER.

