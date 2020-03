Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salume per rischio microbiologico. Ecco cosa controllare.

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un prodotto alimentare per rischio microbiologico. L’annuncio è apparso nella sezione dedicata ai richiami da parte degli operatori del settore alimentare. Il richiamo viene effettuato per tutelare la salute del consumatore finale. A volte vine fatto solo a scopo precauzionale, mentre altre volte è strettamente necessario.

Richiamo salume: marca e lotto da controllare

Il richiamo di oggi, 13 marzo, è di nuovo per un salame. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un richiamo di questo alimento molto consumato dalla maggior parte degli italiani. Questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del salame Lo Salam Filzetta SV del Lardificio Pietro Laurent. Il motivo è un rischio microbiologico per la probabile presenza di Salmonella.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Salame “LO SALAM” Filzetta sv

: Salame “LO SALAM” Filzetta sv Marchio del prodotto : Lardificio Pietro Laurent

: Lardificio Pietro Laurent Nome o ragione sociale dell’OSA : Lardificio Pietro Laurent

: Lardificio Pietro Laurent Lotto di produzione : 138,351,19

: 138,351,19 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : IT CE V7W5W

: IT CE V7W5W Nome del produttore : Lardificio Pietro Laurent

: Lardificio Pietro Laurent Sede dello stabilimento : Fraz. Extraz, 3 -11050 Arnad (AO)

: Fraz. Extraz, 3 -11050 Arnad (AO) Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 01/05/2020

: 01/05/2020 Descrizione peso/volume unità di vendita: Salame grana media del peso di circa 300 gr. In confezione sotto vuoto.

In consiglio è sempre quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per avere il rimborso o la sostituzione dell’articolo.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete controllato se avete questi lotto di salame in casa?

