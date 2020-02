E’ stato pubblicato il richiamo di un set pappa per bambini per la presenza di due sostanze tossiche. Il richiamo è stato diffuso dal Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sul suo sito, un avviso relativo ad un prodotto che viene usato dai bambini che hanno più di sei mesi. Il richiamo è stato necessario per la presenza di sostanze tossiche che se ingerite vanno a nuocere alla salute del bambino.

Richiamo set pappa: ecco la marca da controllare

Il prodotto incriminato è un set ecofriendly Nuby Lunch, prodotto con mais e bamboo. Il set per il pranzo, composto da piatto fondo, piano, bicchiere e forchetta e cucchiaio, è prodotto in Cina e distribuito dal Belgio. Si trova in commercio anche nel nostro Paese, è stato richiamato perché non è conforme alla normativa per migrazione di formaldeide e melamina per i prodotti che vengono a contatto con gli alimenti.

Il set incriminato è quello che riporta il disegno dell’elefantino, per gli altri, riccio, giraffa ed altri, non sono soggetti al richiamo.

In seguito alla notifica, 2020,0565, attivata in Francia grazie al sistema di allerta RASFF, il Ministero italiano ha reso noto l’avviso: a scopo precauzionale, si invitano i consumatori in possesso di tale set di non utilizzarlo. Normalmente la melamina viene usata come legante ed è innocua, ma se va oltre le soglie di migrazione autorizzate, può essere tossica per i reni.

