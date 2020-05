A seguito di un richiamo di uova per rischio salmonella è bene ricordare cosa fare per non avere rischi per la salute quando le si usa.

In Francia due grandi catene che lavorano nella grande distribuzione alimentare, la Carrefour e l’Auchan, hanno richiamato dal mercato diversi lotti di uova per rischio di Salmonella che causa la salmonellosi una delle più frequenti tossinfezioni di origine alimentare, come specificato da EpiCentro, il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica curato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Uova e Salmonella | i rischi e come proteggersi dall’infezione

Gli alimenti che possono provocare la salmonellosi più di frequente sono proprio le uova. Quando un’azienda si accorge che le uova possono essere contaminate fa partire il richiamo. I consumatori devono essere avvisati per permettere loro di non consumare il prodotto ed avere il rimborso o la sostituzione dell’articolo.

Sembrerebbe che in Francia il richiamo di diversi lotti di uova sia avvenuto a seguito di alcuni casi di intossicazione alimentare per Salmonella.

Il RASFF, Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi, ha bloccato l’esportazione di queste uova contaminate dalla Francia ad altri Paesi.

Le uova che vengono vendute nella grande distribuzione sono controllate, ma il 100% della sicurezza nei controlli è difficile da ottenere. E’ per questo che a volte è necessario effettuare il richiamo come poco tempo fa è successo anche da noi in Italia.

L’infezione da Salmonella si trasmette per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. I principali veicoli di trasmissione della salmonella sono rappresentati da:

alimenti

acqua contaminata

piccoli animali domestici.

Rischio contaminazione: come prevenirla

Per questo motivo la parte delle uova che può essere maggiormente contaminata è il guscio che quando viene depositato è a contatto con i patogeni e poi si trova nel suolo e con le feci degli animali. Più è sporco il guscio dell’uovo maggiore è il rischio che esso possa essere contaminato dai batteri.

Per questo è sempre meglio:

lavarsi le mani prima e dopo aver toccato le uova;

le prima e dopo aver toccato le uova; eliminare le uova che presentano della spaccature;

le che presentano della spaccature; pulire bene la superficie sulla quale le si poggiano

bene la superficie sulla quale le si poggiano attenzione che frammenti di guscio non cadano nelle pietanze durante il processo di rottura;

di guscio non cadano nelle pietanze durante il processo di rottura; evitare la contaminazione tra prodotti a base di uova cotti e crudi.

Per fortuna, durante la cottura e con le temperature elevate il batterio, se presente, viene distrutto. Un discorso diverso invece per le uova che si mangiano crude o poco cotte, fare molta attenzione soprattutto per gli alimenti che vengono preparati in casa come zabaioni o tiramisù.

Come specificato dal portale EpiCentro, le infezioni sono responsabili di gastroenteriti. I sintomi non si manifestano subito, ma dopo 6 o 72 ore. I principali sono:

dolori addominali,

diarrea

vomito,

nausea.

Oltre alle uova ed i derivati a base di uova, ci sono altri alimenti che possono considerarsi a rischio. In modo particolare:

latte crudo e derivati del latte crudo (compreso il latte in polvere)

carne e derivati (specialmente se poco cotti)

salse e condimenti per insalate

preparati per dolci, creme

gelato artigianale e commerciale

frutta e verdura (angurie, pomodori, germogli di semi, meloni, insalata, sidro e succo d’arancia non pastorizzati), contaminate durante il taglio.

Voi unimamme quando usate le uova vi lavate le mani prima e dopo? Le mangiate acnhe crude?

