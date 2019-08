Ricky Martin mostra il volto della sua bambina, ecco Lucia.

Il cantante Ricky Martin, da poco papà, ha pubblicato sui social la prima foto del volto della sua bambina, Lucia. L’immagine è diventata subito virale.

Ricky Martin: ecco la sua bambina Lucia

Il noto cantante portoricano Ricky Martin, diventato da pochi mesi papà con la maternità surrogata insieme al marito Jwan Yosef, ha pubblicato di recente su Instagram la prima foto del volto della sua bambina, la bellissima Lucia. La piccola ha sette mesi e nella foto viene tenuta amorevolmente in braccio dal padre.

“La luz de mis ojos“, “la luce dei miei occhi“, ha scritto il cantante nella semplice e amorevole didascalia che accompagna l’immagine. Come tutti i papà orgogliosi delle loro figlie.

La piccola Lucia, capelli biondi e occhi verdi, è nata da madre surrogata lo scorso 24 dicembre, lo stesso giorno del padre cantante. Porta il cognome di entrambi i papà, Martin-Yosef. Nello scatto pubblicato dal cantante su Instagram la bimba è seduta sulle gambe di Ricky Martin, paffuta e dolcissima.

La foto ha subito mandato in visibilio i fan del cantante e non solo. Anche i colleghi di Martin hanno lasciato un commento: “Che amore, è una principessa”, ha scritto Laura Pausini in spagnolo: “Que amor! Es una Princesa”. “BELLAAAAAA” ha scritto Tatiana Delgado. Tantissimi gli apprezzamenti, i cuoricini pubblicati a commento e anche le preghiere affinché la piccola stia bene.

Anche la nascita della bambina era stata annunciata dal cantante via Instagram, lo scorso gennaio. Ricky Martin aveva definito la nascita della figlia “il miglior regalo che potessimo ricevere per il mio compleanno e per questo Natale: il regalo della vita”. Qualche giorno dopo, il 6 gennaio, il cantante aveva postato una foto, sempre su Instagram, in cui mentre si faceva ritoccare i capelli dal suo hair stylist per prepararsi alla cerimonia dei Golden Globe, cullava la carrozzina con la neonata (che però non si vede in foto).

Ricky Martin aveva già avuto due figli con la maternità surrogata nel 2008, due maschi, i gemelli Matteo e Valentino. Lucia è la prima figlia femmina del cantante, avuta sempre con la gestazione per altri, e la prima con il marito Jwan Yosef, pittore e artista svedese di origini siriane. Martin e il compagno si sono mostrati per la prima volta al pubblico, insieme, sul red carpet di una serata benefica a San Paolo, nel 2016. Poi si sono sposati in segreto nel gennaio del 2018.

Ricky Martin è molto orgoglioso dei suoi figli e racconta felice di quando al suo rientro a casa corrono verso di lui. Già da tempo aveva espresso il desiderio di avere anche una bambina, una “piccola cocca di papà”. “In casa non dorme più nessuno – ha detto -, ma è davvero tutto molto bello”.

La foto della piccola Lucia è stata condivisa da numerosi media online, tra cui Vanity Fair.

Che ne pensate di questa bambina unimamme?