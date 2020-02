E’ stato predisposto il ritiro di un farmaco che viene usato per l’emicrania ed il mal di testa. Il ritiro riguarda tre lotti dello stesso farmaco.

E’ stato diffuso il ritiro di un farmaco usato per l’emicrania ed il mal di testa. Il ritiro è stato necessario a causa di un alterazione del prodotto. E’ stata l’azienda produttrice ad richiedere il ritiro del prodotto incriminato. Sono tre i lotti da controllare se si hanno già in casa e di non usarli. Se si vuole si possono riportare in farmacia o smaltire correttamente, come se si trattasse di medicinali scaduti.

Ritiro farmaco per emicrania e mal di testa: ecco i lotti da controllare

La Virdex ha predisposto il ritiro di alcuni lotti del farmaco che viene usato per l’emicrania ed il mal di testa. Il farmaco è stato ritirato da tutte le farmacie che lo distribuiscono e come evidenziato da Giovanni D’Agata, il Presidente dello “Sportello dei diritti”, anche l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha predisposto il ritiro., anche se precisa che quanto successo non deve preoccupare.

LEGGI ANCHE > SCIROPPO RITIRATO DALLE FARMACIE, IL LOTTO INTERESSATO

I lotti incriminati sono tre:

• VIRDEX 2 mg/100 mg/250 mg supposte lotto 19036, scad 03/2021 AIC 012437048 della ditta FULTON MEDICINALI SPA;

• VIRDEX 0,5 mg/100 mg/250 mg supposte lotto 19004, scad 01/2021 AIC 012437036 della ditta FULTON MEDICINALI SPA;

• VIRDEX 0,5 mg/100 mg/250 mg supposte lotto 19065, scad 05/2021 AIC 012437036 della ditta FULTON MEDICINALI SPA.

LEGGI ANCHE > RITIRO FARMACO PER LO STOMACO | MARCA E LOTTO

Il motivo del ritiro è un l’alterazione dell’aspetto delle supposte ed una colorazione anomala in alcune confezioni del medicinale che non deve succedere.

Chiunque abbia il prodotto non lo usi e lo riporti in farmacia o lo si smaltisce.

Voi unimamme usate questo farmaco? Eravate a conoscenza del ritiro?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.