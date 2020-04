L’incontro dopo tre settimane di quarantena di Robbie Williams ed i figli ripreso dalla moglie del cantante americano. Il video ha avuto tante visualizzazioni.

A causa dell’emergenza mondiale legata al Coronavirus molte famiglie hanno deciso di passare dei giorni lontani per evitare i contagi in famiglia. C’è chi lavora negli ospedali che vive in isolamento o chi è tornato da viaggi a “rischio”. E’ quello che ha fatto anche l’ex Take That, Robbie Williams, che di ritorno da un viaggio in Australia, ha deciso di stare in isolamento preventivo per proteggere la sua famiglia da un probabile contagio.

Robbie Williams e l’incontro con i figli dopo la quarantena: ecco cosa è successo

Robbie Williams e la moglie Ayda Field hanno 4 figli: Theodora (Teddy) e Charlton Valentine (Charlie), rispettivamente di 8 e 6 anni e Colette Josephine (Coco), nata nel 2018 e l’ultimo arrivato Beau Benedict Enthoven, di cui la coppia ha annunciato la nascita a San Valentino, entrambi nati da madri surrogate. La moglie del cantante ha ripreso la scena del ritorno del marito ed ha condiviso su Instagram il momento dell’abbraccio con i figli maggiori.

Tre settimane fa, Robbie Williams, di ritorno negli Stati Uniti da un viaggio di lavoro in Australia, ha deciso, sotto consiglio medico, di restare in quarantena. Si è così isolato dalla sua famiglia, per proteggerli. In quei giorni, il cantante ha effettuato tanti interventi in diretta su instagram, i “coronaoke” nei quali cercava di intrattenere i suoi fan, ma anche per vincere la solitudine. Ogni sera, per circa un’ora si collegava ed esaudiva le richieste del pubblico, come se fosse un karaoke. Un appuntamento simpatico ed oltre a cantare le sue canzoni più famose, ha cantato di tutto, da Wonderwall degli Oasis a Dancing Queen degli Abba, da Stand By Me di Ben E. King a Stayn’ Alive dei Bee Gees. Ha poi ballato con quello che aveva in casa, come una sedia.

Visualizza questo post su Instagram @robbiewilliams A Beau-tiful Moment #fatherandson #babybeau 💙💙AWxx Un post condiviso da Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) in data: 24 Feb 2020 alle ore 5:03 PST

Un momento molto divertente per i suoi fan, ma il video del suo ritorno a casa è stato commovente. La moglie, Ayda Field, che insieme a Williams è stata giudice della versione inglese di X Factor, ha pubblicato su Instagram il tenero video.

LEGGI ANCHE > “ORA SIAMO AL COMPLETO”: ROBBIE WILLIAMS ANNUNCIA IL QUARTO FIGLIO | FOTO

Dopo tre settimane i bambini hanno potuto rivedere, ma soprattutto riabbracciare il padre. I suoi figli più grandi,Teddy e Charlie, gli corrono incontro con una gioia incontenibile. Soprattutto Teddy lo abbraccia stretto stretto a lei. I fratellini più piccoli non compaiono nel video, ma saranno sicuramente stati contenti anche loro.

Voi unimamme avete visto il video? Cosa ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.