Su Tik Tok è arrivata una nuova sfida, la salt ice, che può provocare parecchi danno alla salute e che è fortemente sconsigliata.

Unimamme, c’è un’età, quella dell’adolescenza, dove i nostri figli e figlie sono maggiormente influenzati da amici e compagni. Purtroppo, a volte, anche l’educazione trasmessa, per quanto equilibrata e saggia, può nulla contro il desiderio di emulare, di essere accolti nel gruppo, rispettati, considerati.

Sfida del sale: cos’è e perché è pericolosa

I ragazzi amano sperimentare, affrontare sfide, ma al giorno d’oggi tutto è amplificato dalla potenza dei social network. La storia che vi raccontiamo oggi serve a mettere in guardia o magari ad aprire un dibattito con i vostri figli. Su Tik Tok, app molto amata, seguita e conosciuta dai ragazzi e anche dai bambini più grandicelli, si è diffusa una nuova, pericolosa sfida: la salt challenge. Nei filmati che circolano sulla App e sul web si vedono i ragazzini che si versano in bocca barattoli di sale fino. I giovani coinvolti finiscono con il vomitare e tossire, ma non solo.

Il dottore inglese Simran Deo mette in guardia: “come medico consiglio vivamente alle persone di non partecipare a questa attività. Mangiare troppo sale fa male alla salute nell’immediato e nel futuro. A breve termine, a seconda di quanto viene ingerito, mangiare troppo sale può essere velenoso. I livelli di sodio nei nostri corpi aumentano e producono sete intensa, confusione, nausea e vomito. In casi estremi anche convulsioni, coma e può persino essere fatale perché moltissimo sodio fa gonfiare il cervello all’interno del cranio”.

In realtà dobbiamo precisare che queste pericolose sfide col sale circolano già dal 2014, però all’epoca non erano diventate virali. Qualche anno fa circolava la sfida ghiaccio e sale che consisteva nello spargere ingenti quantità di sale su una mano, sul braccio, su una gamba e poi applicare cubetti di ghiaccio. Gli effetti sono vesciche, bruciature ed escoriazioni, in alcuni casi veri sfregi. Unimamme, cosa ne pensate di questa nuova sfida raccontata sul Mirror?

