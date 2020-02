Smantha de Grenet ha raccontato come ha spiegato al figlio ancora piccolo che aveva un tumore al seno.

Forse non tutti lo sanno, ma la showgirl Samantha De Grenet ha avuto e superato un tumore al seno, un’esperienza che l’ha segnata.

Samantha De Grenet: la sua malattia

Per lei tutto è iniziato l8 luglio 2018 mentre si trovava in vacanza con la famiglia. “Ero in barca con mio marito. Sentivo un bozzo strano, grosso, duro, sul seno destro”. All’inizio pero la De Grenet non ha pensato a tragici scenari. “Ero convinta che si trattasse di una ghiandola infiammata” ha detto la showgirl. Il 20 luglio le hanno riferito che si trattava proprio di un tumore di 2 cm. che andava operato urgentemente.

La De Grenet ha spiegato a Chi quanto era accaduto. “Brando è tornato dalla Sardegna, mio marito gli dice che ero a letto perché non stavo bene. Sento mentre sale le scale correndo. Quando mi vede, si paralizza. In modo molto leggero gli svelo che cosa mi era accaduto, ma senza pronunciare la parola tumore. Lui capisce che c’è qualcosa che va ‘oltre’. Provo a sminuire tutto, ma lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata in lacrime. Poi ho recuperato le forze e ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Grazie all’intervento i medici hanno rimosso il tumore e lei ha dovuto fare solo la radioterapia. L’esperienza però l’ha, comprensibilmente, lasciata molto scossa “Ora sto bene, grazie”. Unimamme, voi eravate al corrente di questa vicenda?

