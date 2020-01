Due maestre maltrattavano i bambini di una scuola dell’infanzia di Formello, comune alle porte di Roma. Ora sono state arrestate.

Nuovo caso di maltrattamenti in una scuola d’infanzia

Due insegnanti di una scuola dell’infanzia di Formello, comune a Nord di Roma, sono state messe agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti.

Ieri, giovedì 23 gennaio, i carabinieri della compagni Cassia hanno eseguito l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per due insegnanti di una scuola d’infanzia alle porte di Roma. La richiesta è arrivata dal Gip Aldo Morgni. Le due educatrici sono infatti gravemente indiziate di aver compiuto sevizie fisiche e psicologiche nei confronti dei bambini ospiti della struttura. Le indagini sono state avviate a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori che avevano ravvisato nei figli strani comportamenti.

I piccoli infatti replicavano insulti ed atteggiamenti a cui avevano assistito in classe. Alcuni avevano paura di andare a scuola. Le intercettazioni audio e video hanno incastrato le maestre che urlavano, insultavano e schiaffeggiavano i bambini. Le indagini sono state svolte in tempi molto rapidi per mettere fine ai maltrattamenti dei piccoli. Inoltre la polizia ha deciso di “non diffondere le immagini delle violenze, pur oscurando i volti, per rispettare la dignità delle giovani vittime”. La richiesta di applicazione della misura cautelare è stata esaminata dal gip del Tribunale di Tivoli in tempi molto brevi. Unimamme, cosa ne pensate di questo ennesimo caso di maltrattamenti di cui si parla su Roma Today?

