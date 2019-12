Cinque maestre sono state condannate perchè hanno usato violenze fisiche e verbali sui bambini. Schiaffi ed insulti ai bambini, tra di loro un disabile.

Ad inizio anno sei maestre di una scuola materna ed elementare di Borgetto sono state indagate perché hanno usato dei metodi per niente educativi nei riguardi dei bambini che erano loro affidati. Le indagini sono iniziate nella primavera del 2018 e sono partite dopo che una mamma ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Violenze fisiche e verbali: condannate cinque maestre per schiaffi ed insulti ai bambini

All’interno di una scuola materna ed elementare i bambini venivano accolti dalle loro maestre con urla, grida, minacce e punizioni. I bambini si sentivano ogni giorno dire frasi molto dure come “Ti faccio cadere i denti“, “Ma sei scemo“, “Io veramente a qualcuno lo ammazzo” e ancora “La testa ti svito“. Ad essere state accusate sono state sei maestre tra i 36 ed i 53 anni. I bambini o perché troppo vivaci venivano chiusi in una stanza buia o presi per un orecchio e strattonati, a subire le violenze anche un bambino disabile.

LEGGI ANCHE > BAMBINI DI UN ASILO PRESI A SCHIAFFI DALLE MAESTRE: INCASTRATE DAI DISEGNI

Una mamma di un bambino, un giorno, ha notato che il figlio aveva un orecchio tumefatto ed ha chiesto cosa era successo. Il piccolo le ha risposto che era “stata la maestra”. A questa risposta la donna ha deciso di andare dai Carabinieri per sporgere denuncia. Le forze dell’ordine hanno installato delle telecamere nascoste, ottenendo “imprescindibili elementi di valutazione“, come riportato da Palermo Today.

LEGGI ANCHE > PREVENIRE LA VIOLENZA A SCUOLA SUI BAMBINI, CURANDO LE MAESTRE

A seguito delle indagini, gli inquirenti hanno scritto nel rapporto conclusivo quello che succedeva a scuola: “C’era una clima di vessatoria prevaricazione in danno dei minori, infliggendo loro sofferenze fisiche e morali tali da rendere per questi ultimi abitualmente mortificante ed intollerabile la frequentazione della scuola materna“.

LEGGI ANCHE –> BAMBINI DAI 2 AI 5 ANNI MALTRATTATI ALL’ASILO DA 2 MAESTRE | VIDEO

Inoltre, i bambini “aggrediti fisicamente, con schiaffi, calci e spinte, al corpo e al volto, nonché afferrandoli per le braccia e per le orecchie e trascinandoli per le aule, costringendoli con la forza a stare seduti e in silenzio”. Nei confronti dell’alunno disabile sono stati documentati “atti che non possono ascriversi a finalità educative piuttosto all’incapacità dell’insegnate di ricorrere a metodi pedagogici idonei ad instaurare una relazione serena e sana con il bambino“. Tutti i gesti avvenivano davanti a tutti e in presenza degli altri alunni “che guardavano attoniti i comportamenti dell’insegnante“.

LEGGI ANCHE > BAMBINI MALTRATTATI ALL’ASILO, LE TELECAMERE HANNO INCASTRATO LE MAESTRE E UNA SUORA | VIDEO

Ad oggi per 5 delle sei maestre indagate è arrivata la condanna del giudice per l’udienza preliminare Antonella Consiglio, del tribunale di Palermo. Le maestre sono state condannate a due anni di carcere (pena sospesa). Al processo si sono costituiti parte civile i genitori dei bambini e quattro nonni. Per loro il giudice ha disposto una provvisionale tra i mille e i cinquemila euro per ciascuno di loro.

Voi unimamme cosa ne pensate della condanna di queste maestre?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.