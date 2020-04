“Se mi perdono per il Covid voglio che i miei figli sappiano”: l’appello di una mamma medico è virale | FOTO

Una mamma di 2 bambini che fa il medico in un ospedale e lotta contro il Covid ha scritto un messaggio diventato virale su Twitter per i suoi due bambini, ancora piccoli.

Come saprete il contagio da coronavirus si è ormai espanso in numerosi Paesi, arrivando anche negli States. E lì, come da noi e in altri luoghi, il personale medico è in prima linea.

Mamma medico lancia un appello per i figli ancora piccoli

Cornelia Griggs è una mamma medico che lavora in un ospedale newyorkese e, in un messaggio su Twitter, ha voluto far sapere ai suoi figli che lei si è impegnata molto per combattere il Covid 19, in caso i bambini dovessero perderla. Ecco che cosa ha scritto di preciso: “i miei figli sono ancora troppo piccoli per leggere questo, adesso e sono a malapena in grado di riconoscermi nel mio assetto di guerra. Ma se mi perdono per il COVID voglio che sappiano che la mamma ha provato tanto a svolgere il suo lavoro”.

La mamma nel post ha usato l’hashtag #GetMePPE per ricordare la necessità di avere le giuste protezioni per non infettarsi. La paura in America, come da noi, è che gli operatori non abbiano la giusta dotazione per evitare il contagio.

Il suo messaggio è diventato virale con decine di migliaia di Like e più di mezzo milione di condivisioni. Tantissimi i commenti. Un utente del social cinguettante ha commentato: “Mi ha fatto piangere, tu sei un eroe, ogni giorno vai la lavoro, a dispetto del pericolo, la paura, la stanchezza, sei un dannato eroe“. Un altro ha scritto: “ti ringrazio per il servizio”. “Grazie per tutto quello che stai facendo, i tuoi figli hanno una brava e talentuosa mamma“.

E voi unimamme, cosa ne pensate di queste parole? La maggior parte di noi si lamenta per la privazione di libertà, ma quando leggiamo o ascoltiamo storie di genitori impegnati in prima linea e che mettono a rischio la propria vita per gli altri, tutti i nostri problemi diventano minimi. Siete d’accordo?

