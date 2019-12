“Dio esiste, Sebastiano è stato miracolo”: il papà del ragazzo con un tumore al cervello dà a tutti un’incredibile notizia.

Unimamme, oggi condividiamo con voi una splendida notizia riguardante un ragazzo di cui abbiamo seguito da vicino tutta la storia.

Sebastiano con un tumore al cervello è stato miracolato: il le parole del del papà

Stiamo parlando di Sebastiano Quattrocchi, un adolescente siciliano che aveva un tumore al cervello e che aveva chiesto aiuto per curarsi. L’anno scorso Sebastiano era stato operato dal neurochirurgo australiano Charles Teo. Il 4 dicembre del 2018 il papà di Sebastiano aveva lanciato un appello per raccogliere fondi per il figlio e, in poche ore, aveva raccolto 40 mila Euro: “ è una coincidenza che andati a Milano Seby si opera ma non tutto il tumore viene asportato e quindi parte una colletta nazionale e internazionale che in 3 settimane ci frutta 40 mila euro per poter operare Seby a Sidney? Ed è una coincidenza che giorno 4 dicembre dopo il mio disperato appello si raggiungano 40 mila euro in 7 ore”.

Nel complesso questo papà, con l’aiuto di tutta Italia, è riuscito a raccogliere la cifra di circa 250 mila euro.

Il papà Giovanni Quattrocchi sulla sua pagine Facebook ha continuato a tenere tutti aggiornati raccontando come Sebastiano avesse proseguito con le cure e avesse ancora bisogno di sostegno economico.

Martedì scorso, l’11 dicembre, infine è arrivato l’annuncio che tutti coloro che hanno seguito la vicenda umana di questo ragazzo, che ha combattuto il cancro con grandissimo coraggio ed è stato soprannominato roccia dai medici, attendevano: Sebastiano non ha più il tumore, i risultati della risonanza magnetica sono stati incredibili. I tessuti sembrano intatti, come se non ci fosse mai stato il male. Il padre ha fatto una diretta lunghissima in cui ha iniziato a ringraziare Dio, perché senza la fede Sebastiano non ce l’avrebbe fatta, e poi a ringraziare il dottor Charles Teo che l’ha operato lo scorso anno e i medici italiani che hanno seguito Sebastiano a Roma con la radioterapia. “Oggi abbiamo vinto” ha ripetuto più volte questo papà, ancora incredulo perché si aspettava invece che il figlio dovesse essere nuovamente operato. Ovviamente Sebastiano sarà tenuto sotto controllo, ma al momento la notizia è incredibile!

Visto che tanti stanno chiedendo informazioni, Giovanni ha di recente condiviso uno screen con le email per contattare il medico su Facebook:

“Per far chiarezza

Questo messaggio è semplicemente finalizzato e indirizzato SOLO a tutte le persone che ci scrivono in privato chiedendoci un contatto diretto per arrivare a questa clinica che sembra essere all’avanguardia nelle malattie oncologiche cerebrali e non.

Detto ciò non potendo rispondere singolarmente a ognuno (sia per questione di tempo sia perché non sempre vengono visualizzati i messaggi che spesso vengono percepiti come spam e quindi dirottati su casella spam che difficilmente apro), ho ritenuto opportuno pubblicare gli indirizzi email delle persone nel post elencate.

Prof Teo e assistente Laine.”

“PER TUTTI VOI CHE MI STATE SCRIVENDO IN PRIVATO CHIEDENDOMI I CONTATTI DEL DOTTOR TEO, MI SCUSO SE NON RIESCO A RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE, VISTA LA GRAVITÀ DI ALCUNI MESSAGGI LETTI CREDO SIA DOVEROSO NON FAR PASSARE TEMPO CHE POTREBBE ESSERE PREZIOSO E PERTANTO SCRIVO (DOPO CONSENSO RICEVUTO) CONTATTI DOTT TEO CHARLIE E ASSISTENTE.

PREMETTO CHE LA BRAVURA DI UN MEDICO È NULLA SENZA IL VOLERE DI DIO, PREMETTO CHE È STATO LUNICO MEDICO A LIVELLO #MONDIALE A VOLER NUOVAMENTE OPERARE SEBY RIMUOVENDO UNA PARTE DI CANCRO IMPOSSIBILE DA RAGGIUNGERE (ALMENO PER I MEDICI CHE ABBIAMO INCONTRATO NEL NOSTRO CAMMINO). PERMETTO CHE SEBY OGGI È STATO DICHIARATO FUORI PERICOLO MA COME OGNI FORMA DI CANCRO IL RISCHIO CHE POSSA RITORNARE È SENZ’ALTRO PIÙ ALTO DI CHI NON LO ABBIA MAI AVUTO.

Non voglio dissuadere nessuno ma è doveroso dire anche che i costi sono purtroppo il punto buio, che molto spesso ti tolgono il sonno per paura nel vederti il traguardo vicino ma non poterlo afferare.

Aggiungo che per ciò che possiamo saremo qui ad aiutarvi.”

Unimamme, cosa ne pensate di questa storia?

