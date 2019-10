Un nuovo gioco stà spopolando tra i ragazzini italiani. Rischiando la vita si scattano dei selfie estremi sui binari del treno.

Si sa che i ragazzi seguono le mode, ma quando queste mettono a repentaglio la vita degli stessi protagonisti è opportuno che genitori, istituzioni ed autorità intervengano. L’ultima moda che spopola tra i giovanissimi è quella dei “daredevil selfie” o “selfie spericolato”. Lo scopo del “gioco” è quello di fotografarsi o farsi fotografare mentre si compiono azioni pericolose. E’ una moda che spopola molto all’estero, ma è arrivata anche qui da noi. Gruppi o coppie di ragazzi, a volte minorenni, decidono di farsi fotografare sui binari nelle stazioni ferroviarie poco prima che arrivi il treno. Un gioco pericoloso che il Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, con il progetto denominato “TRAIN….TO BE COOL”, ha cercato di arginare. Sono stati fatti, negli anni, degli incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi all’educazione alla legalità e la consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni.

Selfie estremi sui binari del treno: due casi in pochi giorni

In pochi giorni a Bologna sono avvenuti due episodi di ragazzini che hanno deciso, sfidando la sorte, di scattarsi dei selfie sui binari dell’alta velocità. Un modo per seguire le ultime tendenze dettate dal free climber Alexander Remnev, il quale è diventato famoso per le foto in cui si ritrae scattarsi sulla cima dei più alti grattacieli del mondo. Dati gli ultimi casi di cronaca sembrerebbe che da noi si sia diffusa la moda dei “selfie sui binari”. Sono soprattutto gruppi di giovani o coppie che si ritrovano vicinissimi ai binari lungo la ferrovia e si scattavano le foto mentre il treno sopraggiunge. Inoltre, come se ciò non bastasse, fanno a gara a chi si sposta per ultimo dai binari. Le foto vengono poi condivise sui social network.

A Bologna al bivio di Santa viola, quattro ragazzini, probabilmente tutti minorenni, sono stati immortalati dalla videosorveglianza mentre si posizionavano sui binari dell’alta velocità per scattarsi il tanto desiderato “selfie” poco prima dell’arrivo del treno. Il macchinista del Frecciargento 8523, come riportato da Tgcom 24 ha notato i ragazzini ed ha bloccato il convoglio. E’ riuscito a fermarne uno, mentre gli altri tre sono stati identificati dalla Polfer, Polizia Ferroviaria. Il ragazzo fermato siccome è minorenne non è imputabile ed è stato consegnato ai genitori dopo un’ammonizione.

Pochi giorni prima sempre a Bologna, un gruppo di 8 ragazzi, anche in questo caso minorenni, hanno fatto la stessa cosa. Un agente della polizia ferroviaria li ha notati mentre scattavano i selfie ed è riuscito ad identificarne tre che sono stati sanzionati.

Un gioco che in Italia ha già fatto numerose vittime tra sud e nord. Anche in Trentino due ragazzini hanno voluto sfidare la sorte, per fortuna senza nessuna conseguenza.

