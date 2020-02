Un gruppo di ricercatori sostiene che il sesso del bambino non viene deciso dai geni, ma da un fattore casuale. Lo studio che lo dimostra.

Sembrerebbe che un recente studio abbia confutato gli studi precedenti che, negli anni, hanno cercato di trovare una spiegazione per capire se il sesso dei propri figli sia una questione ereditaria. I ricercatori dell’università del Queensland hanno stabilito che non c’è nessuna relazione tra il sesso del nascituro ed i geni dei genitori.

Il sesso del bambino non lo decidono i geni: ecco come avviene

Lo studio internazionale è stato condotto ricercatori dell’università del Queensland e pubblicata sulla rivista scientifica “Proceedings of the Royal Society B”. Dai dati raccolti, i ricercatori hanno dedotto che a decidere il sesso del nascituro non sia una questione di geni dei genitori, ma un fatto del tutto causale.

Come riportato da SkyTg24, il professore presso la School of Psychology dell’università del Queensland e co-autore della ricerca, Brendan Zietsch, ha confermato lo studio: “Abbiamo scoperto che le persone non hanno una tendenza innata ad avere figli di uno o dell’altro genere. Le probabilità di solito sono 51 a 49 di avere un figlio maschio o femmina, ma i geni della mamma e del papà non svolgono alcun ruolo”.

Lo studio ha usato i dati dei registi della popolazione svedese, che comprende tutti i nati dal 1932. Il campione di persone è molto ampio, si tratta di 3.543.243 individui e dei loro 4.753.269 bambini. I ricercatori hanno collegato tutti i membri della famiglia ed hanno verificato se il sesso dei figli di una persona fosse associato al sesso dei figli del fratello o della sorella. Inoltre, hanno visto se i cugini di primo grado tendessero ad essere dello stesso sesso.

Dai risultati di queste analisi si è visto che non esiste nessun collegamento, neppure considerando solo i figli primogeniti.: “I fratelli sono geneticamente simili. Pertanto, se il rapporto maschi-femmine per quanto riguarda la prole è ereditario dovrebbero esserci delle similitudini tra i loro figli”.

Il professore ha confutato tutti gli studi precedente: “C’era chi pensava che da genitori ricchi o alti dovessero nascere figli maschi e da genitori di bell’aspetto figlie femmine. C’era chi sosteneva che i livelli ormonali dei genitori al momento del concepimento fossero importanti. I nostri risultati escludono tutte queste possibilità e suggeriscono che è necessario un ripensamento di tali teorie”. Il suo team, tra l’altro, ha anche scoperto che le famiglie con solo due figli tendevano ad avere un maschio e una femmina, mentre quelle con più bambini avevano un’inclinazione verso o i maschi o le femmine: “Se si hanno molti bimbi o bimbe in famiglia è solo una coincidenza fortunata“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo studio? Cosa ne pensate?

