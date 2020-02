Una mamma si laurea con i suoi sei figli lo stesso giorno ad Urbino. Hanno vissuto in collegio insieme e si sono sempre aiutati.

Questa è una bella storia che racconta di un forte legame di amore tra la mamma ed i suoi figli. Una donna di 55 anni si laureerà a breve, fino a qui niente di particolare, ma con lei ci saranno anche i suoi sei figli. No come spettatori, ma anche loro conseguiranno la tanto desiderata laurea.

Mamma si laurea insieme ai suoi 6 figli: vivono tutti insieme in collegio

Una mamma ed i suoi 6 figli si stanno per laureare, tutti insieme, all’Università di Urbino. Si tratta di mamma Martina Hülser, 55 anni, originaria di Duisburg in Germania, ma che vive con il marito Antonio Bardelli ed i loro figli sul Lago Maggiore, in Provincia di Varese. Lunedì 10 febbraio saranno tutti a Urbino per la discussione delle tesi di laurea, come riportato anche da il Corriere.

Insieme a Martina discuteranno la tesi magistrale anche le figlie Michelle di 27 anni, Sarah, di 26 e Daniela di 25, che si laureeranno in Didattica delle lingue moderne. Nel 2017, sempre a Urbino e sempre tutte insieme, avevano conseguito la laurea triennale. Nello stesso giorno, anche altri due figli, Christina, 22 anni, ed Eliah. 21, conseguiranno la laurea triennale in Lingue e culture straniere. Inoltre, a marzo si laureerà nella triennale di Economia e Management dell’Ateneo di Urbino anche un altro figlio di Martina, Emanuel di 23 anni.

LEGGI ANCHE > MAMMA E FIGLIA SI ABBRACCIANO PER LA PRIMA VOLTA DOPO 80 ANNI – VIDEO

Martina con il marito ha avuto otto figli: cinque femmine e tre maschi, ha sempre vissuto in provincia di Varese, poi le figlie si sono trasferite ad Urbino per studiare ed anche lei ha deciso di seguirle: “A casa stavamo attraversando un periodo non facile, turbolento. Tra me e mio marito le cose non andavano bene. Le mie figlie hanno capito e mi hanno detto, “dai vieni con noi, ricomincia a studiare”. Così ho vissuto una delle più belle esperienze della mia vita. Non era scontato. Quando si sta troppo vicini o ci si riunisce davvero o tutto si spezza”.

Così il marito ha ceduto alla richiesta della moglie e come racconta Daniela, la terza figlia di Martina, ogni tanto si lamentava lo stesso: “Papà non ha ripreso gli studi. Era già laureato. Ogni tanto si lamentava. Quando ci ritrovavamo tutti nella casa dove siamo nati eravamo sempre a ripetere la lezione, a interrogarci a vicenda ad alta voce. E lui sbottava: “Volete fare silenzio?”. Da quando anche Martina si è trasferita ad Urbino vivono tutti in collegio, due in ogni camera.

LEGGI ANCHE > “L’AMORE PIU’ GRANDE”: IL PHOTO CONTEST PER CELEBRARE IL LEGAME TRA MAMMA E FIGLIO

La mamma con i figli ha trovato un metodo di studio che si basa sull’incoraggiamento reciproco: “Abbiamo creato una sorta di metodo collettivo. Qualcuno riassume una parte, poi a turno ognuno fa lo stesso con un altro argomento. Si lavora per conto proprio ma si ripete e si sintetizza assieme. Studiando così nessuno vuole restare indietro”.

Per mamma e figli era strano sentire i loro cognomi ripetuti più volte durante l’appello. Anche gli altri studenti all’inizio erano sorpresi, ma poi hanno accettato Martina: “I mie amici hanno trovato mia madre molto aperta, forse per questo l’hanno presa come una di loro. All’inizio la mamma aveva paura che vedendoci insieme ci avrebbero preso in giro. Invece la invitavano a uscire: “Dai vieni con noi”. Sarah, un’altra figlia di Martina è molto contenta della presenza della madre: “Abbiamo scoperto lati di mamma che ignoravamo. A Urbino è diventata per noi un po’ sorella, un po’ amica”.

Al Resto del Carlino, mamma Martina ha raccontato: “Le nostre riunioni di famiglia le abbiamo fatte a mensa, a pranzo e cena. Io, Michelle, Sarah e Daniela abbiamo fatto insieme anche l’Erasmus a Bamberg, la stessa università dove ha studiato per un anno Emanuel e dove sua sorella Christina ha poi fatto l’Erasmus”. Poi, ha aggiunto tra la commozione: “Mi laureo in Lingue lo stesso giorno in cui molti anni fa nasceva e moriva una mia figlia”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa storia? Voi studiereste insieme ai vostri figli? Loro sarebbero felici?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.