Un professore che gira col martello terrorizza tutti.

Unimamme, oggi condividiamo con voi una storia che ha dell’incredibile perché si pensa che a scuola i bambini e i ragazzi dovrebbero stare con persone equilibrate e sicure.

Prof fa paura a tutti

A quanto pare questo non è quello che sta avvenendo presso l’istituto tecnico Meucci di Firenze dove un prof. sta terrorizzando alunni e colleghi. L’uomo, le cui iniziali sono A.V. gira per scuola con un bastone e un martello nella borsa, inoltre ha un atteggiamento minaccioso con gli altri insegnanti, il personale della segreteria e gli studenti. Il preside dell’istituto ha perfino presentato una denuncia ai carabinieri di Legnaia. “Abbiamo un grosso problema. Ho fatto tutto quel che potevo fare”. Questo insegnante molto problematico è arrivato in settembre come supplente di chimica.

Da due settimane l’uomo è sospeso dal suo ruolo. Il direttore dell’ufficio scolastico, Roberto Curtolo ha commentato: “abbiamo aperto un provvedimento disciplinare e comminato la sanzione”. L’insegnante però si è presentato lo stesso a scuola e il dirigente ha dovuto chiamare i carabinieri. “Se al suo ritorno dovesse tenere altri comportamenti sanzionabili, procederemo di nuovo. Le tutele per i lavoratori della scuola che pure palesano comportamenti anomali sono elevate”. I colleghi, come sottolineato, sono molto spaventati .“Non sappiamo che reazione potrebbe avere. Alcuni di noi hanno bloccato le sue email da quanto sono offensive e deliranti. Come è possibile che una persona così possa stare in classe se è vero che un giudice richiese una perizia psichiatrica?”

Il supplente in questione, in passato, ha già avuto dei problemi non trascurabili per qualcuno che voglia dedicarsi alla docenza, è stato segnalato per rumori molesti di notte, 2 tombini fatti esplodere. Nel 2016 è stato persino arrestato per falsa attestazione sull’identità personale, resistenza. “La nostra è una scuola di valore. Abbiamo sempre lavorato in un clima sereno. È assurdo essere suoi ostaggi. Speriamo venga interdetto dall’insegnamento”. Uno dei ragazzi ha voluto dar voce al pensiero comune: “siamo terrorizzati”. Unimamme, cosa ne pensate di quanti riportato su La Nazione?

