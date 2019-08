Simona Ventura e la dedica alla figlia adottiva, Caterina, il web si commuove.

La dedica commovente di una mamma alla sua figlia adottiva. Questa mamma è Simona Ventura, nota presentatrice tv. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Simona Ventura e la dedica alla figlia adottiva

La show girl e conduttrice tv Simona Ventura è in vacanza con la famiglia in questi giorni a Rimini. Sul social media Instagram ha pubblicato alcuni scatti dalla spiaggia e alcune foto con i figli e tutta la sua famiglia.

Sono le foto con i figli in particolare ad aver colpito il pubblico dei suoi follower. Simona Ventura appare come mamma felice e amorevole.

In un post con due foto, pubblicato sabato 10 agosto, la Ventura appare con i figli Giacomo e Caterina. Il primo è nato dalla relazione con il calciatore Stefano Bettarini, insieme all’altro figlio Niccolò, il primogenito. Mentre Caterina, 13 anni, è figlia adottiva della Ventura. La conduttrice è molto orgogliosa dei suoi figli e negli scatti è chiaramente radiosa.

Nel post la Ventura invita il figlio maggiore Niccolò a raggiungerli: “Mr Bettarini – scrive – manchi solo tu!! Un’estate da amare!!!”

Quello che ha colpito di più è la dedica che la Ventura ha scritto alla figlia adottiva nelle storie di Instagram: “A te che sei l’unica“. Ad accompagnare la dedica c’era anche la canzone “A te” di Jovanotti

Parole che hanno commosso ed emozionato e che sono state riprese anche dai media, come Il Giornale.

Simona Ventura ha adottato la figlia Caterina nel 2006, quando la bambina aveva poche settimane di vita. Era la figlia di un parente di Simona che purtroppo non poteva prendersi cura di lei. Così Simona si è offerta di adottarla e ha lottato per far entrare Caterina in famiglia.

Simona Ventura è fiera dei suoi tre figli: “Quando li guardo tutti insieme – ha dichiarato al settimanale Gente – così affiatati e protettivi l’uno nei confronti dell’altro, penso che buona parte del mio mondo si racchiuda in quell’immagine”.

La conduttrice tv in questi giorni è in vacanza a Rimini, dove ha trascorso la notte di San Lorenzo al celebre Grand Hotel.

Lo scorso aprile, Simona Ventura ha condotto l’ultima edizione del talent show “The Voice of Italy”. A inizio 2019 la presentatrice aveva annunciato pubblicamente la relazione con il giornalista Giovani Terzi.

Lo scorso aprile Simona Ventura ha festeggiato 54 anni, con i familiari e il compagno. Per l conduttrice tv questo è un periodo sereno e felice dopo il dramma dell’aggressione al figlio Niccolò.