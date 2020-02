La cantante Emma Marrone ospite a C’è posta per te parla della sua malattia e di come l’abbia già affrontata 3 volte.

La cantante Emma Marrone, di recente, è stata ospite del programma C’è posta per te dove ha incontrato una ragazza di nome Lidia che si è dovuta sottoporre alla chemioterapia.

Emma Marrone a C’è posta per te

Sappiamo che Emma Marrone non ha mai fatto mistero della sua malattia, ha infatti avuto un tumore all’utero e alle ovaie, tutto, per lei, era iniziato nel 2005, quando aveva 25 anni. Nel settembre del 2019 invece ha dovuto affrontare una nuova operazione.

Lidia, la ragazza presente nello show insieme al padre ha avuto problemi di salute alla tibia e per questo ha dovuto fare la chemioterapia. Ecco cosa le ha detto Emma Marrone, ospite insieme a suo padre Rosario, per incoraggiarla: “So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti. Sfrutta quest’ondata di generosità di tuo padre. Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo”. Pino, il padre di Lidia, colui che ha invitato Emma Marrone, ha detto all’apertura della busta: “sono stato un po’ un papà orso”.

