Il pattugliatore della Marina Militare italiana è in soccorso di alcuni migranti che si trovano in difficoltà su di un gommone al largo delle coste libiche.

Il pattugliatore “Cigala Fulgosi” della Marina Militare Italiana è in soccorso dei migranti a bordo di un gommone che da ieri si trova al largo della Libia in estrema difficoltà.

Si stanno cercando di recuperare i novanta migranti che si trovano a bordo. Da ieri erano stati numerosi gli appelli da parte di Alarm Phone, Mediterranea Saving Human e Sea Watch.

Sembrava che nessuno volesse intervenire, ma visto il peggioramento delle condizioni metereologiche si è deciso di recuperare le persone presenti a bordo dell’imbarcazione. A bordo ci sarebbe un bimbo di nove mesi ed una donna incinta.

Purtroppo, come spesso accade un gommone con a bordo tra le 80 e le 90 persone si trovava in difficoltà al largo delle coste della Libia. Sono stati per un giorno li in quanto sembrerebbe che il gommone fosse anche senza motore. A prestare soccorso stamattina è stato il pattugliatore “Cigala Fulgosi” che si trovava a poca distanza dalla zona dove era presente l’imbarcazione in difficoltà.

Era da ieri che diverse Ong avevano lanciato appelli per chiedere un intervento e denunciando la presenza di navi nelle vicinanze, ma nessuno era ancora intervenuta. Alarm phone in un tweet scrive: “Le persone sono in grave pericolo e sono ancora abbandonate in mare. Non c’è alcun soccorso in vista anche se vedono un elicottero. I migranti riferiscono che una bambina di cinque anni è morta a bordo. Alle 8,25 ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 dell’ItalianNavy. Deve prestare soccorso immediato!“.

According to the #migrants, a 5-year-old girl has died on board. They also told us at 8.25h that the helicopter was still there and that the boat they saw was not a cargo but a military boat. We are quite certain it is an @ItalianNavy vessel, the P490. It has to rescue NOW!

— Alarm Phone (@alarm_phone) 30 maggio 2019