Una bambina di soli sei mesi inizia a camminare tra lo stupore dei suoi genitori. Forse è la bambina più precoce per muovere i primi passi.

Quando i bambini iniziano a camminare da soli è un evento che rende felci i genitori, un’pò come la prima parola o come il primo dentino. Nessuno si vuole perdere i primi passi del piccolo che inizia così da solo a scoprire il mondo. Di solito i bambini iniziano a fare i primi dopo i dieci mesi di vita e non riescono a camminare da soli fino a quando non hanno tra i 14 e i 17 mesi, ma una bambina inglese ha sorpreso i suoi genitori.

Mamma e papà sorpresi dalla figlia che inizia a camminare a soli sei mesi

Quando Grace e Rayan, entrambi 29 enne di Colchester, Essex, Inghilterra, hanno visto la loro figlia, Freya Minter, iniziare a fare i suoi primi passi sono rimasti senza parole. La piccola Freya, a soli sei mesi, ha anticipato i tempi decidendo di iniziare a camminare e si ritiene che sia la bimba più piccola che abbia iniziato a camminare: “All’età di quattro mesi, Freya era in grado di alzarsi mentre si teneva le dita per l’equilibrio. Potremmo dire che da allora aveva un disperato bisogno di camminare, ma non è stato fino a quando aveva sei mesi che è successo davvero”.

Poi al Daily Mail ha raccontato di quando ha visto la figlia camminare: “Aveva il sorriso più sfrontato, Ryan e io non potevamo crederci. All’inizio, ho pensato che fosse un colpo di fortuna, ma poi quando ha continuato a camminare, sono rimasta stupita. Freya non ha ancora imparato come aggirare le cose, cerca di superarle“.

I genitori hanno ammesso che adesso seguire la piccola è diventato complicato perché è molto veloce e vuole essere sempre al centro dell’attenzione. Le hanno comprato anche un girello, ma non va bene per lei che è ancora piccola ed i suoi piedi non riescono a toccare terra quando lo usa: “È la nostra prima figlia, quindi non conosciamo nulla di diverso ma siamo così orgogliosi di lei”.

Secondo il SSN, un bambino inizia a sedersi da solo a sei mesi e inizia a camminare aiutato tra i nove ed i 12 mesi. Grace ha aggiunto: “È sempre stata una bambina attiva e super forte considerando che ha solo 13 chili. A quattro mesi e mezzo, è stata in grado di sedersi da sola. È una signorina molto determinata, a dieci settimane è rotolata dal suo lettino nel mio letto. Solo quando ho parlato con gli amici e l’ho portata in piccoli gruppi, mi sono resa conto che era così avanti”.

Gli amici ed i familiari non potevano crederci: “La gente è rimasta stupita dal fatto che cammina nel gruppo di gioco ed a tutti piace la sua espressione determinata ed il suo grande sorriso. Chi sa cosa farà dopo? Freya ha ormai sette mesi e non abbiamo dubbi che continuerà a superare i suoi traguardi”.

Voi unimamme a che età hanno iniziato a camminare i vostri figli? Cosa ne pensate della piccola?