Una sparatoria a Long Beach, vicino a Los Angeles, ha visto coivolte 12 persone, di cui 3 sono morte. Si cercano i sospettati

Unimamme, dobbiamo condividere con voi la notizia di una sparatoria avvenuta a 25 miglia a sud di Los Angeles, precisamente a Long Beach.

Sparatoria in America durante una festa

La sparatoria, che ha visto il coinvolgimento di 12 persone, di cui 3 sono morte e 9 sono rimaste ferite si è svolta durante una festa di Halloween, durante la notte di martedì. Jake Heflin, portavoce dei vigili del fuoco di Long Beach, ha dichiarato che i pompieri sono sopraggiunti su una scena estremamente caotica. Delle 9 persone ferite 7 sono donne e due sono uomini, tutti tra i 20 e i 49 anni. Potrebbero però esserci ulteriori vittime che si sono recate in ospedale in modo autonomo.

Jennifer de Prez, portavoce del dipartimento di polizia della città ha commentato che nella casa dove è avvenuta la sparatoria c’era una festa di halloween e i partecipanti indosavano una maschera. Sempre la portavoce ha aggiunto che le vittime sono state trovate dentro e fuori la casa. Alcune erano in condizioni critiche e altre stabili. I vicini hanno detto di aver udito 20 colpi di pistola e che inizialmente hanno pensato che si tratasse di fuochi d’artificio. Il sospetto o i sospettati sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che ora li stanno cercando, al momento la polizia sta interrogando i testimoni del massacro per ricostruire la dinamica. Si ignora quali armi siano state usate per mettere in atto la strage. Infine non è chiaro quante persone ci fossero nell’abitazione al momento dell’inizio degli spari.

Quanto avvenuto rappresenta la terza sparatoria di massa in California dall’inizio dell’anno. Unimamme, noi speriamo che tutti i feriti possano riprendersi e che i responsabili vengano prontamente arrestati. Voi cosa ne pensate di questa ennesima sparatoria di cui si parla sul New York Times?