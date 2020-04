Katie Holmes, madre della 14enne Suri, ha pubblicato una foto della figlia in occasione del suo compleanno. La ragazzina è presa di spalle.

Suri Cruise ha appena compiuto 14 anni e in un giorno tanto speciale la sua mamma, Katie Holmes ha deciso di fare uno strappo alle consuetudini, pubblicando una foto della ragazzina di spalle.

la figlia di Tom Cruise compie gli anni

Il 18 aprile scorso la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha compiuto 14 anni. “Buone vibrazioni” ha scritto la sua mamma nel messaggio di auguri. Il tema del compleanno di Suri erano i fiori, in una precedente immagine, sempre condivisa su Instagram la Holmes ha pubblicato una scritta: happy birthday sulla parete, incorniciata da tanti fiori appunto. L’acconciatura floreale con i boccioli trai capelli è infatti il regalo di Katie. Katie Holmes ha divorziato da Tom Cruise nel 2012 e da quel momento ha mantenuto un velo di privacy sulla sua vita.

“La mia bambina è la persona più importante per me e la sua crescita è di primaria importanza per il mio lavoro al momento, è importante che io sia presente e che abbia un’infanzia stabile e innocente. Mi sento benedetta per fare ciò che faccio, ma non c’è niente di più gratificante al mondo che vedere tuo figlio avere successo“. Questo aveva detto la Holmes in un’intervista a Town & Country nel 2017. “Spero che questo anno possa essere speciale” ha aggiunto mamma Katie nel messaggio

A quanto pare il rapporto con il padre Tom Cruise è interrotto da anni e dunque Katie Holmes, che vive a New York con sua figlia, è una mamma single. In un’altra intervista con Elle Uk la Holmes ha detto di essere felice di aver avuto una figlia nei venti anni e che lei e Suri è come se stessero crescendo insieme. Due anni ha la Holmes ha diretto il suo primo film da regista: All We had e ora sta girando il secondo. Il distacco tra il padre e la bambina, secondo i rumors, sarebber la non appartenenza di quest’ultima alla Chiesa di Scientology a cui invece il noto attore è molto legato. Unimamme, vi unirete anche voi agli auguri per questa tenera ragazzina?

