Una mamma neozelandese, Alice Nikita, ha scritto un messaggio per parlare dell’importanza della placenta. Il messaggio è stato pubblicato su Facebook.

Alice Nikita è una mamma neozelandese che ha scritto su Facebook una profonda riflessione sulla placenta. Il messaggio è stato successivamente cancellato dal social network.

LEGGI ANCHE > “HO BEVUTO LA PLACENTA DI MIA FIGLIA” HILARY DUFF MAMMA PER LA SECONDA VOLTA SI CONFESSA

Una mamma elogia le donne

“Se non avete mai visto una placenta, questa bellissima immagine mostra la dimensione. Dopo la nascita la placenta si stacca dall’utero lasciando una ferita della dimensione di un piatto. Ora immagina che tu abbia una ferita così larga nella parte esterna del tuo corpo. Tutti ti direbbero di riposare , di riguardarti, di prenderti il tempo per guarire. Quindi perché ci si aspetta che le mamme debbano tornare alla condizione di prima in fretta dopo il parto? Quando c’è una cosa che ha bisogno di guarire, senza menzionare gli altri cambiamenti fisici, emotivi, psicologici che abbiamo bisogno di aggiustare. Va bene stare a letto con il tuo bambino. Coinvolgete la vostra famiglia, chiedete agli amici un po’ d’aiuto, prendete una doula post parto. Va bene dare la priorità a voi stesse e al vostro bambino. Non affrettate la vostra ripresa post parto. Andateci piano con voi stesse. Non c’è miglior tempo di farlo che dopo aver appena partorito“.

Alice Nikita ha detto che la foto della placenta di Tavia Redburn le ha “parlato” quando lei ha partorito il piccolo Ezra, il mese scorso. “Quando ho visto lo scatto mi ha trasmesso molte cose“. Da parte delle amiche e del suo ex ha sentito la pressione a riprendersi in fretta. Ma a causa di varie complicazioni, ha dovuto sgobbare per riprendersi e fare molto affidamento sul suo attuale partner. La fotografa Redburn intendeva trasmettere forza ai nuovi genitori con la sua immagine che è simile a quella scattata 6 anni fa. La fotografa dell’Oklahoma ha commentato a The Stir: “ho fotografato un’immagine simile per la prima volta nel 2014 , perché volevo mostrare alle mamme il potere dei loro corpi. Non solo avevano cresciuto degli esseri umani, ma avevano fatto crescere un intero organo per nutrire quel bimbo e mantenerlo in vita.”

leggi anche > LA PLACENTA è UN ORGANO STRAORDINARIO: 5 INCREDIBILI MOTIVI

Redburn ha aggiunto: “è raro vedere il bambino e la placenta in questo modo fuori dal grembo. Questo è come il bimbo è cresciuto all’interno, è magico vederlo all’esterno. ” Redburn è d’accordo sul messaggio di Alice sull’onorare il quarto trimestre. “Invece di correre per tornare come prima, onorate quella piccola finestra di tempo per occuparvi di voi stesse e iniziare a conoscere il vostro piccolo”. Tara, la mamma che ha dato alla luce il bimbo nell’immagine nel 2018 è anch’ella d’accordo. “Questa foto mostra il miracolo compiuto dal mio corpo, il nutrimento che le ha fornito e la connessione che abbiamo avuto insieme. Mi ricordo di aver guardato diverse foto di parto e di aver visto che il bambino era sempre attaccato alla placenta. Mi ricordo di aver detto a Tavia “questa è l’immagine che voglio. Non m’importa delle altre foto, eccetto che questa. “ Così al momento del parto de detto al medico presente di non tagliare il cordone prima che la fotografa potesse realizzare lo scatto.”Il mio ginecologo ha pensato che dovevano essere pazza”. Lo scatto però è valso tutta la fatica. La foto di Redburn ricorda a tutte le mamme cosa sono capaci di fare. Unimamme, voi cosa ne pensate?

LEGGI ANCHE > “BENVENUTO SULLA TERRA”: LA FOTO DEL LEGAME TRA NEONATO E PLACENTA è VIRALE FOTO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.