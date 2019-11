Pochi minuti fa è stata avvertita una scossa di terremoto nella capitale.

Alle 18.35 è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9 a L’Aquila, ma è stata sentita anche a Roma. A rilevarla sono stati gli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica in Provincia dell’Aquila.

Scossa in Abruzzo, ma avvertita anche a Roma

Decine di chiamate sono arrivate nel giro di pochi minuti presso il numero di emergenza Nue 112. Al momento si tratta di 50 chiamate da parte di cittadini spaventati della capitale. Attualmente inoltre non sono stati registrati feriti o danni a Roma. Le chiamate stanno arrivando prevalentemente dal quadrante est. La scossa è stata avvertita anche a Rieti e nel Frusinate.

I vigili del fuoco non hanno ricevuto nessuna richiesta di aiuto, ma solo di informazioni da parte dei cittadini di Frosinone e L’Aquila. La protezione civile sta effettuando delle verifiche.

La stima dell’Ingv indica, come accennato, di una magnitudo di 4,4 con epicentro a 5 km a sud est di Balsorano, al confine tra Lazio e Abruzzo. La profondità è di 14 km. Diverse persone sui social network riferiscono di aver sentito la scossa persino a Napoli. Ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica alcune persone sono corse subito in strada.

