Tiziano Ferro sarà ospite al Festival di Sanremo. Parteciperà a tutte le serate come ospite e prende un’importante decisione che riguarda il suo compenso.

Sta per iniziare la 70esima edizione della Kermesse più discussa d’Italia, il Festival di Sanremo. Come ogni anno le polemiche non sono mancate; i cantanti non sono adatti, il direttore artistico non sceglie bene i suoi collaboratori o i compensi per gli ospiti sono troppo alti.

Questa volta non si tratta di polemiche, anzi, il cantante Tiziano Ferro che parteciperà al Festival, ma no come concorrente, ha deciso di devolvere in beneficenza il compenso per la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro a Sanremo: la decisione di devolvere in beneficenza il suo compenso

Il cantante Tiziano Ferro quest’anno sarà presente al Festival in una veste particolare, infatti sarà sul palco tutte le sere come super ospite. Anche lui, come gli altri ospiti, avrà un cachet per la sua presenza, ma ha deciso di devolverlo a 5 associazioni diverse, tante quante sono le serate del Festival e tutte con sede a Latina.

Le associazioni che Tiziano Ferro ha scelto sono:

1- l’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, che opera sul territorio nazionale nella raccolta del sangue e derivati dal 1927 e a Latina dal 1957. Ferro è ormai ambasciatore dell’associazione da circa 20 anni.

2- la LILT, cioè la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla quale già nel luglio scorso sono stati indirizzati i regali degli ospiti al matrimonio di Ferro e che a Latina ha sede presso il Centro Oncologico “G. Porfiri” dell’Ospedale S. Maria Goretti.

3- Centro Donna Lilith, che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti.

4- Associazione Valentina Onlus, che su base volontaria offre assistenza ai malati oncologici.

5- Associazione Chance For Dogs, un’organizzazione senza fine di lucro che si prende cura dei cani randagi e abbandonati nonché della loro adozione, un altro tema che sta a cuore al cantautore.

I 5 enti benefici hanno ringraziato ad una sola voce dichiarando: “Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.

Tiziano è nato a Latina 39 anni fa e l’anno scorso si è sposato a Los Angeles con il compagno americano Victor Allen. Dopo l’unione in America, Tiziano ha festeggiato, in gran segreto, nella sua casa a Sabaudia, in provincia di Latina, alla presenza di una quarantina di amici.

Al Festival il ruolo di Tiziano è molto particolare, come lui stesso ha spiegato in un simpatico video pubblicato sul suo profilo Instagram, canterà i suoi successi e poi vuole fare un omaggio a delle canzoni che sono entrate nella sua vita “direttamente dalle porte del Teatro Ariston”. Tra queste brani di Mia Martini e di Domenico Modugno. Tiziano canterà a Sanremo anche con un duetto insieme a Massimo Ranieri.

Voi unimamme cosa ne pensate del gesto del cantante Tiziano Ferro? Ne eravate a conoscenza?

