Francesco Totti è un superpapà con i suoi tre figli, con i quali insieme alla moglie sta trascorrendo questi giorni di quarantena.

Francesco Totti sta passando la sua quarantena con la sua famiglia. L’ex capitano della Roma e della nazionale sta passando molto tempo con i tre figli ai quali, più di una volta, ha dimostrato tutto il suo amore.

Francesco Totti superpapà: la dedica ai figli, il balletto ed il messaggio per il padre

Francesco Totti dal 2005 è sposato con la conduttrice televisiva Ilary Blasi, dalla quale ha avuto 3 figli, Cristian nato nel 2005, Chanel nel 2007 e la piccola di casa Isabel nata nel 2016. L’ex capitano non è mai stato tanto attivo sul suo profilo Instagram, ma in questi giorni ha voluto tenere compagnia ai suoi tanti follower. Tante le dirette Instagram con amici del mondo del calcio, come Bobo Vieri con il quale ha parlato anche delle figlie femmine. Durante la diretta, Francesco ha chiesto alla figlia Chanel di farsi vedere, lei lo accontenta, ma si vede che è molto imbarazzata. Subito il commento del papà: “Con noi fanno le timide (riferendosi alle figlie), ma poi quando stanno sole… 12 anni e sembra che ne ha 18, mi tocca legarla! Le femmine stanno avanti in tutto e per tutto”.

Proprio con Chanel ha poi deciso di lanciarsi sul social Tik Tok che appassiona adolescenti di tutto il mondo, compreso la figlia del capitano. Nella clip si vede la secondogenita che balla di fronte alla telecamera una canzone di Poli OK ft Uzi Lvke intitolata 2020 “Baby”. Alle sue spalle papà Francesco con in braccio la piccola di casa si lascia andare a balletti e smorfie. Dopo pochi secondi arriva anche Cristian, manca solo Ilary.

Francesco Totti ha ammesso più volte di essere il cuore tenero della famiglia e molto spesso non riesce a trattenere le sue emozioni sopratutto quando ricorda i figli da piccoli.

Proprio su Instagram ha dedicato un post a loro: “Con voi tutto è più bello”, con tante foto dei ragazzi maggiori quando erano più piccoli e delle foto recenti di Isabel.

In occasione della Festa del papà, Francesco Totti ha voluto omaggiare il padre postando una foto di loro due, quando il capitano era piccolo, al mare: “Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipoti😉😉grazie x tutto papà mio❤️…anzi sceriffo😘😘”.

Il padre di Totti, Enzo, è sempre stato molto riservato concedendo pochissime interviste.

Voi uniamme cosa ne pensate di Francesco Totti come papà? Vi piace?

