Tre bambini sono stati abbandonati da piccoli in un complesso di appartmenti dal 2016 al 2019. Solo ora la polizia ha scoperto che sono legati tra loro.

Unimamme, la città di Orlando, dal 2016 al 2019, ha visto tre bambini piccoli, venire abbandonati nello stesso complesso di appartamenti. Ora si è scoperto che questi piccoli hanno un legame tra di loro.

Neonati abbandonati a distanza di anni nello stesso posto: sono fratelli

L’ultimo piccolino è stato abbadonato nel giugno del 2019 presso i Willow Key Apartments sulla Arnold Palm Drive a Orlando, appunto. Insieme al piccino, lasciato sui gradini di un appartamento, c’era un biglietto molto inquietante con scritto: ““L’ho avuto in un bagno, il suo papà ha cercato di ucciderci. Per favore nascondetelo e portatelo in ospedale. Il padre è un uomo pericoloso. Mi spiace, ho cercato di pulirlo e nutrirlo.” Il bambino era stato portato presso l’Arnold Palmer Hospital for Children ed era in buone condizioni di salute.

Nell’ottobre del 2017 una bambina era stata abbandonata davanti lo stesso complesso di appartamenti. Anche la piccina era stata trovata con un biglietto in cui si chiedeva di portarla alla caserma dei pompieri.

Infine c’è anche un terzo bambino, abbandonato nel 2016 sempre presso questo complesso di appartamenti.

Dopo il ritrovamento dell’ultimo piccino, l’anno scorso, i bimbi sono stati sottoposti al test del dna scoprendo che sono imparentati. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i genitori tramite la genealogia. Il detective Ronlon, della polizia di Orlando, ha scritto in una lettera: “basandosi sul lampante e negligente comportamento dei genitori e i fatti bizzarri di questo caso è imperativo condurre un controllo sul benessere di tutte le parti coinvolte”. Così il detective ha approvato il test da 2500 dollari.

In Florida la legge Safe Haven consente ai genitori di lasciare i bambini non più grandi di una settimana in una struttura rifugio protetta dallo Stato senza essere perseguiti. Anche in Italia c’è una legge del genere: ci sono infatti 47 culle salvavita circa che si trovano presso ospedali, parrocchie e associazioni. Le mamme, inoltre possono partorire in ospedale, con tutte le tutele, restando anonime e poi non riconoscendo il piccolo.

