Trova uno zaino sotto l’albero di Natale in Germania con molti soldi in contanti, restituisce tutto e rifiuta anche la ricompensa.

Un uomo della Germania ricorderà per molto tempo questo Natale che per lui poteva essere un brutto ricordo, ma grazie all’onestà di un suo concittadino non sarà così.

La storia è stata raccontata dalla Polizia di Krefeld, una città della Germania, su Facebook.

Trova uno zaino con 16mila euro: rifiuta la ricompensa perchè è Natale

Come riportato da diversi giornali locali, un uomo di 51 anni ha trovato sotto un albero di Natale della sua città uno zaino pieno di regali. Dentro lo zaino c’erano anche 16mila euro in contanti. Il 51enne ha trovato lo zaino poco prima della mezzanotte ed ha deciso di chiamare la Polizia. Poteva tranquillamente tenere per se il bottino, ma ha deciso di compiere una buona azione denunciando il ritrovamento. In poco tempo la Polizia ha rintracciato il proprietario dello zaino e gli ha restituito la somma di denaro.

LEGGI ANCHE > DUE RAGAZZINI TROVANO UN PORTAFOGLI PIENO DI SOLDI: CIO’ CHE FANNO COMMUOVE TUTTI (FOTO)

L’episodio è avvenuto in Germania, nella città occidentale di Krefeld. L’uomo che aveva perso lo zaino è un 63 enne della zona che è rimasto sorpreso quando si è visto recapitare lo zaino anche con tutti i contanti. Come raccontato dalla Polizia, il benefattore si è anche rifiutato di ricevere la ricompensa “perchè era Natale”. Sempre la Polizia ha aggiungo nel post su Facebook: “Ci sono davvero persone che fanno cose belle a Natale“.

LEGGI ANCHE > UN PADRE TROVA 43 MILA EURO PER STRADA E COMPIE UN GESTO INCREDIBILE

Secondo la legge, in Germania chi trova un oggetto e lo restituisce ha diritto ad una ricompensa che si basa sul valore dell’oggetto. In questo caso il benefattore avrebbe avuto diritto a 490 euro, ma si è accontentato di aver fatto felice un’altra persona anche se non lo conosceva. Il post su Facebook ha ricevuto consensi dal popolo del web, oltre mille like e circa 180 commenti. Alcuni si sono detti sorpresi che qualcuno potesse avere con se una somma di denaro in contanti così alta in uno zaino. Un portavoce della polizia di Krefeld ha dichiarato che è “insolito”, ma ha spiegato anche che il proprietario dello zaino affermava di sentirsi “più sicuro” portando il denaro con sé.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate del gesto del passante? Avreste fatto la stessa cosa?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.